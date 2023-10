Velikih pet: Nepopravljive greške koje nesumljivo vode ka razvodu

Sa toliko brakova koji se završavaju razvodom, važno je pogledati koje su to greške u braku koje mogu izazvati nepopravljivi romantični razdor.

Postoje neki faktori u braku o kojima se ne može pregovarati.

Tako je sto parova odgovorilo o kršenju dogovora u njihovim brakovima tokom istraživanja autora knjige "Tajna srećnih parova."

Evo "velikih pet" bračnih grešaka koje dovode do razvoda:

1. Varanje

Mnogi ispitanici su rekli da bi prekinuli vezu ako ih partner vara. Ali nije se svaki par osećao ovako.

Neki ispitanici su pokazali spremnost da rade kroz neverstvo. Međutim, mnogi su mislili da ne mogu. Čak i oni koji veruju da mogu da ostanu sa svojim partnerom imaju poteškoća da povrate poverenje.

Osoba koja je prevarila se može pokajati, ali osoba koja je prevarena često se oseća toliko izdanom da ne može da pređe. Oni nastavljaju da kažnjavaju svog partnera zbog duboke povrede koju osećaju i veza se često raspada.

2. Nepoštenje

Neki veruju da nepoštenje uključuje samo one incidente kada namerno govore stvari za koje znaju da su neistinite, tako da se skrivanje istine ne smatra nepoštenjem. Za druge, sve što može dovesti u zabludu, kao što je izostavljanje određenih detalja, smatra se laži.

Mnogi ljudi u srećnim vezama rekli su da ako ih je supružnik lagao, možda neće moći da nastave vezu. Za mnoge, brak znači apsolutno poverenje. Kada je to poverenje zloupotrebljeno ili narušeno, neki ne mogu da održe tu vezu.

3. Zavisnosti

Zavisnost je za mnoge nešto što se ne može oprostiti, posebno ako se na početku veze nije znala ili nije postojala. Najčešće su to problemi sa drogom i alkoholom, kockanje ili pornografija.

Pored prve dve zabrinutosti, zavisnosti stvaraju probleme sa poverenjem. Mnogi ljudi su smatrali da neće moći da računaju na to da će njihov partner biti dosledan u svom ponašanju i da će odnos staviti ispred bilo čega drugog. Na kraju, ovo bi se snažno istrošilo na temeljima nečijeg braka.

4. Zlostavljanje

Mnogi ljudi su izjavili da bi veza bila gotova ako bi ih supružnik udario ili fizički ili seksualno zlostavljao njihovu decu.

Iako ima mnogo ljudi koji se opredele da ostanu u vezi sa fizičkim zlostavljanjem i neki supružnici koji gledaju na drugu stranu ako njihovu decu zlostavlja supružnik, mnogi ljudi ne bi dozvolili da njih ili decu zlostavlja na taj način, posebno neko ko je obećao da će ih voleti. Ovo se, opet, može svesti na pitanje poverenja.

5. Velike promene u prioritetima

Ljudi rastu i menjaju se. Ponekad rastu zajedno u istom pravcu. Drugi put se rastaju. Postoje i drugi ljudi koji se nikada ne menjaju i koji su ista osoba 50 godina u braku. Stvari koje mogu biti problematične i prekinuti veze su kada jedan ili oba partnera promene svoje prioritete na načine koji su neprihvatljivi za njihovog supružnika.

Neki ljudi su pominjali da bi velika promena verskih uverenja ili običaja mogla da zaoštri vezu, drugi su govorili o stavljanju posla ili dece pre braka, a treći su se žalili na drastične promene u prijateljstvima ili odnosima sa porodicom. Opet, mislim da se sve svodi na poverenje i doslednost.

Kada ljudi stupe u brak, očekuju da je njihova voljena osoba osoba koju najbolje poznaju, neko ko će im uvek čuvati leđa. Kada se desi da stvari poljuljaju to verovanje, to uzdrma temelje veze. Biti u stanju da verujete, računate i predvidite svog supružnika je najvažnije za zdrav, srećan odnos, piše Your Tango.