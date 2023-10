Boli vas kičma? Možda je zbog OVIH RAZLOGA na koje nikada ne biste NI POMISLILI, a svakog dana to radite

Ako vas leđa stalno bole, niste jedini. Polovina ljudi ima neprijatan bol u donjem delu leđa. Iako se mnogi odlučuju za lekove protiv bolova, to nije uvek najefikasniji način da se izborite sa tim problemom. Treba naći uzrok i njega otkloniti.

Ove naizgled bezopasne svakodnevne navike mogu izazvati bol u leđima:

1. Nosite uske suknje

Uske suknje mogu ograničiti kretanje u kukovima, što uzrokuje opterećenje kičme. Ista stvar se dešava kada se odlučite za visoke potpetice - ove cipele postavljaju stopala na neprirodnu visinu, što zauzvrat uzrokuje pomeranje mišića u donjem delu leđa. Da biste uživali u modi bez žrtvovanja zdravlja, odlučite se za suknje koje omogućavaju slobodno kretanje nogu i izaberite cipele sa potpeticom nižom od pet centimetara.

2. Često pijete gazirana pića

Gazirani sokovi, pored mnogih drugih zdravstvenih tegoba, mogu pogoršati bol u leđima. Navika konzumiranja slatkih gaziranih pića može dovesti do kamena u bubregu koji izaziva jak bol u leđima. Konzumacija takvih pića dovodi i do zadržavanja gasova u digestivnom sistemu i pritiska na kičmu. Vreme je da razmislite o povećanju unosa vode.

3. Pod stresom ste

Kada telo oslobađa hormone stresa, to izaziva instinktivno stezanje mišića. Napetost mišića dovodi do bolnih senzacija u vratu, ramenima i leđima. Studije su pokazale da uključivanje opuštanja u vašu dnevnu rutinu može efikasno ublažiti bol u leđima.

4. Spavate na pogrešnom jastuku

Kada spavate na prevelikom jastuku, to može stvoriti bol u leđima. Većina jastuka stavlja glavu u neprirodan položaj, što vrši pritisak na vrat i kičmu, izazivajući bol. Ako ne možete da zamislite da spavate bez jastuka, pronađite onaj koji je prilagođen vašim merama, a mali stavite između ili ispod kolena. Dokazano je da ovi položaji ublažavaju pritisak na kičmu.

5. Perete sudove u lošem položaju

Savijanje nad sudoperom tokom pranja sudova vrši pritisak na donji deo leđa, izazivajući naprezanje mišića u toj oblasti. Ako zadržite ovaj položaj nekoliko minuta svaki put kad perete sudove možete dobiti bol u leđima. Da biste izbegli naprezanje donjeg dela leđa, uzmite malu stolicu i stavite jednu nogu na nju dok to radite. Ovo će vam pomoći da prilagodite držanje i sprečite naprezanje leđa.

6. Čitate u krevetu

Navika čitanja omiljene knjige pre spavanja može dovesti do ukočenosti u ramenima i leđima. Kada se nagnete unazad dok čitate u krevetu, to izaziva napetost u kičmi i mišićima donjeg dela leđa, što dovodi do bola. Ako vam čitanje pre spavanja pomaže da se opustite nakon napornog dana, radite to u stolici ili fotelji koja dobro podupire kičmu.

