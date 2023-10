Ako vaš partner radi ove 4 stvari u krevetu, zaljubljen je u vas

Kada se zaljubite u nekoga, verovatno vam je jedno pitanje u glavi: da li se i oni osećaju isto? Kada nekome date svoje srce, to je ranjivo vreme, tako da prirodno želite da se osećate kao da je ta emocija uzvraćena.

Kao rezultat toga, traženje svakog traga, uključujući seksualno ponašanje koje znači da su zaljubljeni, može biti jedan od načina da se uverite da su osećanja zaista obostrana. Ali da li je zapravo moguće znati da li je neko zaljubljen u vas na osnovu toga kako se ponaša u krevetu?

Prema treneru za seks i intimnost Irene Fer, postoji nekoliko ključnih stvari na koje možete paziti u krevetu koje ukazuju na to da se neko zaljubio u vas. „Kada se zaljubljujemo, padamo pod čaroliju onoga što se zove ‘limerence’. Tokom ove faze novosti i uzbuđenja, preplavljeni smo hemijskim koktelom hormona koji stvara euforično stanje i stvara intenzivnu, sveobuhvatnu privlačnost jedni prema drugima“, kaže Fer za Elite Daily. „Tokom ovog perioda, ljudi se ponašaju drugačije u krevetu — jer smo i više nego spremni da zavedemo i impresioniramo naše partnere da žele da se pare sa nama (bez obzira da li vi zaista želite da se parite ili ne).“

Evo kako stručnjaci kažu da to izgleda u praksi.

Potpuno su prisutni i seksualno otvoreni u krevetu



Ako je vaša partnerka povezana, prisutna i samouverena ispod čaršava, to može biti znak da je zaljubljena u vas, kaže Fer. „Možda ćete osetiti njihovu otvorenost u tome kako vas gledaju ili dodiruju“, objašnjava ona. „Možda bi bili hrabriji u preuzimanju emocionalnog rizika da vam se pokažu tražeći ono što žele, ili vam govore o svojim željama“.

Žele da odu dalje da bi vam udovoljili

Zaljubljeni partner će verovatno ceniti vaše zadovoljstvo nego svoje, objašnjava Fer. Ako idu iznad i dalje kako bi bili sigurni da je to obostrano zadovoljavajuće iskustvo, to bi mogao biti znak da im je zaista stalo do vas. „Možda se odriču sopstvenih potreba i žele da udovolje svojim partnerima“, kaže Fer.

Oni daju prednost naklonosti

Još jedno ponašanje koje treba primetiti u krevetu, kaže za Elite Daily psihoseksualna terapeutkinja Kejt Mekenzi, jeste koliko oni daju prioritet naklonosti, jer to može biti vrlo rečito kada je u pitanju stanje njihovog srca. „Ako je vaš partner spreman da se potrudi da provede vreme sa vama, možda više dodirujući i ljubeći se, onda znate da se radi o vezi, a ne samo o njihovom zadovoljstvu“, objašnjava ona.

Previše se trude da vas impresioniraju

Dok biti ili se zaljubiti u nekoga često može biti blagodat za vaše samopouzdanje, Fer upozorava da ponekad može biti suprotno. Briga o nekome do tog stepena čini da se osećate ranjivo, a to, u nekim slučajevima, može navesti ljude da sakriju delove sebe u spavaćoj sobi kako bi impresionirali osobu sa kojom se nalaze. „Moglo bi izgledati kao da se dodatno trude da impresioniraju iz straha da će biti viđeni kao manje dobri ljubavnici. Za muškarce se radi o njihovom učinku, a to bi se moglo pretvoriti u naporan rad kako bi njihov partner doveo do orgazma ili uživanja. Za žene se radi o tome da budu prijatne i seksualne, da se pobrinete da on popusti i bude zadovoljan vašim vođenjem ljubavi, čak i ako je to manje od onoga što joj je potrebno ili želi da oseti zadovoljstvo“, objašnjava ona. „Oni stvaraju fasadu koja treba da impresionira, ali koja skriva istinski ranjivi ljudski deo njih samih“.

Fer kaže da ljudi to rade iz straha da će izgubiti onoga koga vole, ali takvo ponašanje može nenamerno ugroziti vašu vezu na duži rok. „Važno je imati na umu ove impulse i verbalizovati svoje potrebe, a takođe i strahove“, savetuje ona. „Što više poznajete sebe i šta vam je potrebno da uđete, to više možete da poštujete to i ne upadnete u zamke.“

Svi žele da budu voljeni, pa je prirodno tražiti znake toga kod osobe do koje vam je najviše stalo. Ako su uzvraćena osećanja nešto što vam je važno, stručnjaci se slažu da biste ih mogli pronaći kada ste najbliži – samo treba da znate na šta da pazite. A ako želite da im pokažete malo dodatne ljubavi da vidite da li će je vratiti u naturi, zapamtite da nije nužno sve u tome da budete preterani ispod pokrivača.

Autor: