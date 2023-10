Nar - voćka bogova koja štiti zdravlje

Nar (Punica granatum) duboko je povezan sa ljudskom istorijom. Hiljadama godina bio je vitalni izvor hranljivih sastojaka i koristio se kao lek u različitim kulturama i civilizacijama. Nar predstavlja simbol smrti i plodnosti.

U grčkoj mitologiji, nar je poznat kao „voće mrtvih“, jer je rečeno da je nastao iz Adonisove krvi. Takođe igra ulogu i u čuvenom mitu o bogu podzemlja Hadu i otetoj Persefoni. Had je koristio semenke nara da prevari Persefonu kako bi se vratila u podzemni svet na nekoliko meseci svake godine. Ova alegorija predstavlja smenu zime i leta – kada je Persefona u Hadovom svetu, napolju je zima i pustoš u prirodi. Pored smrti, nar je simbolizovao plodnost u staroj Grčkoj i Rimu. Postoji jaka veza ovog voća sa Afroditom, grčkom boginjom ljubavi, kao i Herom, grčkom boginjom braka i rađanja.

U Starom Rimu mlade su nosile krune pletene od listova nara, a sok od nara se koristio za lečenje neplodnosti. U Kuranu, on raste u rajskom vrtu i u više navrata se pominje kao Božja dobra voćka. I prema drevnom iranskom verovanju, nar raste u rajskom vrtu i verovalo se da je upravo on zabranjeno voće, a ne jabuka.

Poreklo nara

Ime roda koje je dato porodici narova (Punica) potiče od rimskog imena Kartagine, drevnog grada u severnoj Africi. Rimljani su pogrešno pretpostavili da nar potiče iz Afrike a u stvari, njegova prapostojbina bila je na potezu od severoistočne Turske do Avganistana. Sezona nara je od oktobra do januara ali, danas se može naći uvek u bolje snabdevenim marketima te se može konzumirati tokom čitave godine.Plod nara dobio je klasično latinsko ime, Malum granatum, što znači „zrnasta jabuka“. Njegove bobice su mesnati plodovi koji potiču iz jednog cveta koji obično ima nekoliko semenki. Plodovi, cvetovi, kora, koreni i listovi nara sadrže hemikalije, kao što su polifenoli, koji se mogu koristiti za lečenje brojnih bolesti i stanja.Drevne kulture su razumele zdravstvene prednosti nara i koristile ga u lekovima za probavne poremećaje, kožne poremećaje i crevne parazite, između ostalog.

Nar- borac protiv bolesti

Nar spada među najzdravije voće, pošto je pun vitamina, minerala, vlakana i antioksidanata, koji štite od mnogih bolesti. Savremena istraživanja otkrila su da nar može doprineti prevenciji ozbiljnih stanja kao što su bolesti srca, dijabetes i rak.Imajući u vidu njegov potencijal da podrži mnoge aspekte zdravlja, od imuniteta do zdravlja mozga, ovu voćku vredi dodati rutini zdrave ishrane. Male ružičaste semenke unutar nara jestivi su deo voća koje u suštini pripada bobicama ali, zbog svoje veličine ponosno nosi klasifikaciju voća. Iako odvajanje unutrašnjeg mesa ploda može biti naporno, nutritivni profil i ukus nara apsolutno su vredni truda.Nar ima malo kalorija i masti, ali mnogo vlakana, vitamina i minerala. On takođe sadrži malo proteína a izuzetno je bogat antioksidansima, jedinjenjima koja pomažu u zaštiti ćelija od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima.Pola šolje bobica nara ima svega 72 kalorije, 16 grama ugljenih hidrata i tri grama vlakana. Nar takođe ima puno folata, kalijuma i vitamina K. Sto miligrama nara sadrži 16 posto preporučene dnevne količine vitamina C.

Nar i zdravlje

Kada se opisuju zdravstvene prednosti ovog voća, obično se pominje pet osnovnih funkcija koje ova voćka vrši u korist našeg dobrog zdravlja.

1. Nar može smanjiti rizik od srčanih bolesti

Kao što smo već napomenuli, bogat je zaštitnim jedinjenjima koja imaju antioksidativna svojstva, te štiti ne samo naše ćelije od oštećenja, već i od jedinjenja poput holesterola. To znači da redovno uključivanje nara može biti izuzetno efikasno u smanjenju rizika od ateroskleroze.Nar je veoma koristan i za snižavanje krvnog pritiska. Ispijanje njegovog svežeg soka poboljšava dotok krvi u srce kod pacijenata sa koronarnom bolešću. Ipak, ovi zaključci nastali su na osnovu malih i početnih istraživanja pa bi studije i nalazi trebalo da se nastave na većim uzorcima, pre nego što istraživači mogu da potvrde direktnu vezu.Ukoliko kod sebe nemate nar, a pri tome uzimate neke od lekova za povišene vrednosti pritiska ili šećera, ili možda koristite aspirin, uzmite Cardiovitamin FD3. On će će Vam na prirodan način takođe pomoći da sačuvate Vaše srce I krvne sudove, Svojom kombinacijom aktivnog folata, vitamina D, B1, B6, B12 I C, Cardiovitamin FD3 pomaže da se snize vrednosti homocisteina, a samim tim I smanji rizik za nastanak kardiovaskularnih bolesti.

2. Nar može poboljšati zdravlje kostiju

Konzumacija nara ima preventivni efekat na gubitak koštane mase a drugi nalazi sugerišu da i sok i ekstrakt semenki nara mogu biti od potencijalne koristi u zdravlju kostiju, zbog estrogena koji se dodatno luči pri njegovoj konzumaciji – posebno je bitan za žene srednjih godina, u menopauzi.

3. Nar može poboljšati atletske performanseSadržaj antioksidansa u naru i soku od nara može odložiti bol u mišićima i poboljšati oporavak nakon napornog treninga. Takođe, ekstrakt nara poboljšava performance, i to u roku od 30 minuta nakon konzumiranja, ponajviše u sportovima koji zahtevaju trčanje.

4. Nar može imati antiinflamatorna svojstva

Nar ima antioksidativnu aktivnost tri puta veću od crvenog vina i zelenog čaja, tako da je logično očekivati izuzetna antiinflamatorna svojstva. Ovo voće može pomoći u borbi protiv upale u crevima, dok su neke studije istraživale potencijalne antiinflamatorne efekte na ćelije raka dojke, jednog antioksidantnog jedinjenja, nazvanog punicinska kiselina, koja se nalazi u ulju semenki nara. Pored toga, pacijenti sa dijabetesom tipa 2 konzumirali su sok od nara svaki dan i pokazali manje markera upale u krvi nakon 12 nedelja.

5. Nar može poboljšati pamćenje

Nar i njihov sok mogu uticati na kognitivne funkcije još su u ranim fazama. Jedno malo ispitivanje podrazumevalo je od starijih učesnika sa blagim smetnjama u pamćenju da piju 225 ml soka od nara dnevno, a pokazalo se poboljšanje verbalnih i vizuelnih zadataka već nakon četiri nedelje.Sve u svemu, jedan nar dnevno učiniće čuda za zdravlje ukoliko se unosi na prazan stomak, poručuju nutricionisti. Dakle, dodatne koristi svežeg soka od nara su to štiti od osteoporoze i Alzheimerove bolesti, jača imunitet, čuva zdravlje zuba, uništava e.coli i stafilokoke, usporava starenje, čuva zdravlje srca i krvnih žila, poboljšava erektilnu funkciju i podiže kvalitet sperme.

Ulje nara

Sa druge strane, ulje nara veoma je bogato i hranjivo te se može primenjivati lokalno i oralno u kozmetičke i medicinske svrhe. Ima estrogenska, antiupalna i antimikrobna svojstva. Olakšava simptome menopauze i predmenopauze poput valunga, promena raspoloženja, noćnog znojenja i manjka libida.

Da li je nar bezbedan za sve?

Nar poseduje visok sadržaj kiselina, pa se preporučuje da se razredi sa vodom pre upotrebe, jer može erodirati ne samo zubnu gleđ, već može teško pasti svima onima koji imaju osetljiviji želudac, pa se ne preporučuje osobama sa bolestima želuca (sa gastritisom ili čirevima) i problemima s probavnim sastavom (zatvor, hemoroidi, pukotine u anusu).Deca mlađa od 1 godine uopšte ne smeju piti sok od nara, a nakon godinu dana potrebno je dobro razrediti sok vodom i davati malo po malo, kako bi se pratila reakcija. Naime, neke osobe mogu imati alergiju na voće nara, i to može biti zbog unakrsne reaktivnosti, na primer, ako ste alergični na polen drveta breze, možete doživeti alergiju na određeno voće, uključujući i nar.Za kraj, ostavljamo vas sa drevnim islamskim verovanjem da svaki nar na zemlji u sebi nosi i jednu kap vode iz raja. Verujemo da su baš u toj kapljici sačuvana sva zdravstvena čuda koje ovo voće deli sa nama.

Autor: Pink.rs