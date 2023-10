Da li ste i vi u zabludi? Evo kakav zapravo treba da bude macho tip

Vrlo često, vođeni stereotipima, macho pojam vezujemo za muškarce i to one muškarce, koji su prilično zatvoreni, jaki, nesalomivi i koji nikada ne plaču.

Ko je danas macho i kakve osobine ima? Da li je to isključivo osoba dominantnog fizičkog izgleda, izuzetnog samopouzdanja i sa manjkom emocija ili pak sa emocijama koje je učen vešto da potiskuje i skriva? Ako je sudeći po komentarima koje smo dobili kada smo postavili pitanje „šta je macho“ izgleda da se percepcija danas i te kako promenila.

„Macho je onaj ko najjače grli kad si najviše tužna.“

„Macho je moj tata.“

„Macho je onaj koji kada ne izgovori, kaže pogledom.“

Odgovori koje smo dobili su nas motivisali da istražimo malo više ovu temu i na taj način pomognemo damama da lakše razlikuju prave macho tipove spram onih koji su samo grubi, a sa druge strane da muškarcima pružimo podršku i kažemo da nisu slabići ukoliko pokazuju emocije.

Skoro kao po pravilu iza tog čvrstog paravana stoji čitav niz emocija, nežnosti i krhkosti. Vrlo često, vođeni stereotipima, macho pojam vezujemo za muškarce i to one muškarce, koji su prilično zatvoreni, jaki, nesalomivi i koji nikada ne plaču. Emocije ne mogu ispariti tek tako, one uvek prelaze u neki drugi oblik. Uvek je bolje da se taj skup različitih pomešanih emocija pretvori u ljubav prema najvoljenijma, majci, drugarici, sestri, devojci, deci, nego u depresiju i nedostatak samopouzdanja.



Ako pitamo moderne žene šta očekuju od macho muškaraca, dobićemo jedan sasvim drugačiji odgovor. Macho je slobodouman muškarac, onaj koji ima mnogo razumevanja, koji otvoreno razgovara o emocijama, koji pokazuje nežnost, pažnju i podršku. Moderan macho muškarac je onaj koji se ne libi da pusti suzu kada mu je teško ili da zaplače od sreće, kada za to ima povoda. A povoda za nežnost i ljubav ima toliko mnogo.

Gde se danas kriju pravi macho tipovi?

Svima nam je, bez obzira na to kojoj naciji, etničkoj grupi, kulturi ili polu pripadamo, jedan od važnijih životnih ciljeva da pronađemo svoju srodnu dušu. U toj potrazi, često ne umemo da pokažemo svoju nežniju stranu, već je vešto krijemo duboko u sebi, kako bismo se zaštitili od onih koji bi mogli da nas povrede. Tada na snagu stupa ona tvrđa strana svakoga od nas – svi je imamo, samo je pitanje da li je vešto,rado, previše ili uopšte pokazujemo. Međutim, da li je ova opšteprihvaćena taktika za sve zaista i delotvorna? Slažemo se, nekada je čvrsta spoljašnjost na prvi mah primamljiva, ali ukoliko se ispod nje ne krije nežna, mekana unutrašnjost, to često dovodi do razočaranja. Baš suprotno tvrdoj spoljašnjosti, koja danas često dominira, posebno kod muškaraca, jeste termin „soft“ koji je sinonim za blagu i nežnu osobu. Od nje ne treba bežati, nju ne treba ugušiti, već je treba negovati i bez straha pokazivati onda kada osetimo da je za to pravi trenutak. Upravo najbolji recept za uživanje u romansi, avanturi ili večnoj ljubavi je idealan spoj obe strane.

Zamislite kada biste u vrelim letnjim danima koji pozivaju na užitak, avanture i isprobavanje novih stvari, baš na svakom koraku mogli da nađete svoj idealan spoj – tvrd spolja, mekan iznutra?



Izazivamo vas da probate i svoje utiske podelite sa nama jer, bez brige, ima ih dovoljno. Ne dozvolite da vas zavara tvrda spoljašnjost.