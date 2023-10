10 razloga zašto je divno imati dominantnu ženu za suprugu

Predstavljamo razloge zašto su dominantne žene dobre prijateljice, ljubavnice - i supruge. One vam omogućavaju da rastete kako u ostvarivanju ciljeva, tako i u razvoju vašeg karaktera, pružajući vam podršku koja je neophodna za lični napredak.

1. Pokreću seks

Muškarci se često žale da žene nisu dovoljno preduzimljive u krevetu, ali to nije uvek tačno. Dominantna žena će inicirati seks, a to muškarcu jasno daje do znanja da i ona uživa u seksu.

2. One vas ohrabruju

Jake dame žele muškarce koji su jaki kao i one. One će vas kao životnog partnera ohrabriti da se istaknete u karijeri i životu. Navijaće za vas jer očekuje da budete dobri.

3. Očekuju da se izdvojite

Ove dame imaju lošu reputaciju da su 'agresivne'. Zašto je tako strašno da žene žele da njihovi partneri budu uspešni i napredni? Umesto nametljivog ponašanja, gledajte na to kao na uverenje da možete da uspete. On veruje u vas više nego što vi verovatno verujete u sebe.

4. Nisu stidljive

Ne stide se da pokušavaju nove stvari u krevetu. Veća je verovatnoća da će ovakva žena biti voljna da proba nove stvari, čak i ako o njima nisu razmišljale.

5. Neustrašivi su

Jaka žena će doći na vaše događaje i upoznati vaše prijatelje otvoreno i bez straha. Neće samo da visi na cašoj ruci, plašeći se da kaže i reč. Umesto toga, daće vam komplimente i učiniti da izgledate deset puta bolje.

6. Nisu devojke u nevolji

Vekovima su muškarci pogrešno verovali da ako pronađu devojku u nevolji, mogu da je pretvore u ženu koju žele i da budu veliki heroji. Ali ako nađete 'devojku u nevolji', sve što dobijete su njeni problemi - i onda ste odgovorni za njihovo rešavanje. Dominantna žena je sposobna da se brine o sebi. Neće tražiti da joj budeš 'tata'.

7. Vode računa o sebi

One ne sede skrštenih ruku čekajući da neko brine o njima. Vode računa o sebi, pa u partnerske odnose ulaze kao najbolja verzija sebe, kako biste vi, muž i partner, bili svoje najbolje verzije. Ceni sopstvenu nezavisnost i zato ima mnogo karaktera i snage da unese u brak. Ovo je u vašu korist, a ne na vašu štetu.

8. One vas čine jačim, a ne slabijim

Ako ste snažan muškarac i oženjeni ste jakom ženom, već ste jači. Ovakva žena vas jača i podržava vaše izbore, omogućavajući vam da rastete u svojim životnim ciljevima i karakteru.

9. Žele da ih izazovete

Ona ne želi partnera koji kaže 'da, draga' na sve što traži. Ona želi nekoga ko će izazvati njene granice i podstaći je da raste. Ona želi partnera na kojeg je ponosna i koji može da je pogura.

10. Sabrane su

Ako ih oženite imaćete ženu koja ima svoj život pod kontrolom. Od dece do kuće, imaće plan i rešenje za svaki problem. Želeće najbolje za vas i vašu porodicu i obezbediće vam sjajan život, prenosi YourTango.