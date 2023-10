Koliko puta ste vodili ljubav ove godine? Ne morate vi, reći će nam vaše godište

Statistika je neumoljiva, pa i kada je vođenje ljubavi u pitanju.

Prvi podaci vas sigurno ne čude, a tiču se seksualno najaktivnije starosne dobi - najviše seksa praktikuju ljudi u starosti od 18 do 29 godina – prosečno 112 puta godišnje.

I onda sve lagano počinje da opada. U dobi od 30 do 39 godina ljudi prosečno vode ljubav 86 puta godišnje, dok u dobi od 40 do 49, svega 69 puta. Tako barem kaže studija objavljena u časopisu “Journal of Sex Research”.

U studiji je učestvovalo 1.170 muškaraca iz Amerike, a sastojala se od ankete u okviru koje su odgovarali na pitanja o svojim seksualnim navikama, uključujući i to koliko često praktikuju seks, koliko su zadovoljni, kolika im je želja za seksom uopšteno…

A caka je u tome što su ovu anketu ispunjavali dva puta s razmakom od deset godina.

Zaključak je da ljudi uglavnom gube interesovanje za seks što su stariji, iako je mnogo onih koji imaju sasvim solidan seksualni život čak i sa 70, 80 godina.

Šta je to psihičko starenje?

I ovde na scenu stupa i nova teorija da je sve zapravo u glavi i nema baš toliko veze sa samim starenjem tela. Dr Džastin Lemiler, istraživač sa Instituta Kinsey smatra da to nema nužno veze sa fizičkim već sa psihičkim starenjem.

– Kako starimo, tako se povećava verovatnoća razvijanja hroničnih zdravstvenih tegoba i to, naravno, negativno utiče na učestalost i kvalitet seksa. Ali i psihološke promene i te kako utiču na to, osećaj da starimo. Ljudi koji se osećaju staro verovatno će doživeti oštar pad u kvalitetu seksualnog života dok će ljudi iste starosne dobi, ali koji se osećaju mlado, imati bolji i češći seks – objasnio je.

Dodao je kako pomenuto istraživanje zapravo dokazuje kako je mozak „najveći polni organ“ te da, bez obzira na to u kojem se životnom veku ljudi nalaze – od tinejdžera do zlatnog doba, način na koji razmišljaju o sebi i kako se osećaju u sopstvenoj koži, i te kako utiče na oblikovanje seksualnog iskustva.