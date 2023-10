Da li možete muškarca PODSTAĆI NA OZBILJNU VEZU i kako se to zapravo radi?

Na osnovu nekoliko istraživanja i analize ponašanja muškaraca, od onih koji imaju problem sa vezivanjem, do onih koji samo nisu zamišljali tako nešto za sebe, pronađen je odgovor...

Ljudi se najčešće odlučuju na naredni korak u svim životnim aspektima tek onda kada su podstaknuti i osete inspiraciju ili jaku želju ka tome. Dakle, neretko je problem kod teškog vezivanja muškarca jednostavan - on ne oseća potrebu za nečim većim i ozbiljnijim jer već dobija sve što mu je potrebno iz veze i od vas. Veruje ili zna da vi nećete otići i, samim tim, ne vidi neki poseban razlog za promenom. No, postoji rešenje za izlazak iz začaranog kruga...

Ukoliko želite da vaša veza postane ozbiljnija, pokažite mu da na vas može da se osloni, da ga razumete i da ste tu za njega, a ukoliko i dalje ne vidi razlog za ozbiljnim vezivanjem, polako se distancirajte tako da nema načina da ne oseti gubitak. Kada mu pokažete da ste drugačije od svih drugih malo je toga što može da ga okrene da ne poželi nešto više sa vama. Ipak, bitno je da budete dosledne. Ako ste već u dugoj vezi i deluje vam kao da on izbegava brak primenite sličnu taktiku, ali prvo ozbiljno razgovarajte sa njim.

Ako vam je na početku rekao da on sebe ne vidi u nečemu ozbiljnom ili braku uopšte i nakon dosta vremena i dalje nije promenio mišljenje, nažalost ostaje ili da ga prihvatite takvog kakav je, kao i sve drugo što ide uz to ili da odete od njega i pronađete onog koji će vas istinski usrećiti.

Ponekad, ljudi jednostavno odbijaju promenu ma koliko ona bila dobra za njih i spremni su na drastične mere kako bi se postarali da do nje ne dođe. Istovremeno, ozbiljne veze grade se na kompromisima iako ih vi jednostavno ne pronalazite u vašoj, već ste uvek vi ona osoba koja popušta, razmislite koliko ćete biti spremni na to i da li je to zaista nešto što želite za ceo život.

Autor: