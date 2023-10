Ova su četiri PARANOIČNA horoskopska znaka: Stalno su u STRAHU od nečega...

U šarenom svetu astrologije, svaki horoskopski znak ima jedinstvene karakteristike, prednosti i izazove.

Znate li da postoje znakovi koji imaju tendenciju da preuveličavaju stvari, sumnjaju u sve oko sebe i ponekad vide senke tamo gde ih nema?

Ako je odgovor negativan, sledeća četiri znaka će vam pokazati suprotno vašim verovanjima.

Rak

Osećajan Rak brine za sve oko sebe i to ga često može dovesti do preterane zabrinutosti. Ako nije video bliske osobe nekoliko sati, već zamišlja najgore scenarije. Njegova empatija prelazi u strah da će nešto loše zadesiti one koje voli.

Device

Perfekcionistička priroda Device čini je pažljivom u svemu što radi. Ali, ta ista pažljivost može je dovesti do preispitivanja svake sitnice i zamišljanja zlih scenarija. Ako neka sitnica nije na svom mestu, Devica će odmah pretpostaviti da je neko nešto menjao s nekom skrivenom namerom.

Škorpija

Poznata po svojoj intenzivnoj intuiciji, Škorpija može zamišljati razne scenarije i situacije. Kad joj nešto izgleda sumnjivo, ona će kopati dok ne dođe do srži stvari. Ako ste zaboravili odgovoriti Škorpiji na poruku, verovatno već zamišlja da nešto radite protiv njega.

Jarac

Ambiciozni Jarac želi kontrolisati sve aspekte svog života. Ako oseti da nešto nije pod njegovom kontrolom, paranoja mu može brzo preuzeti glavnu reč. Zamišlja li se Jarac da mu neko radi iza leđa? Verovatno da, jer uvek želi da bude korak ispred svih.

