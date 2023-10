U korak sa drugim stanjem: Važni saveti za trudnice

Trudnoća je uvek vreme ispunjeno iščekivanjima, promenama, ali i pripremama koje se vrše za dolazak vaše bebe. Svaki od ovih trenutaka, svaki dan, iako često ispunjeni i zebnjom, imaju u sebi najviše pozitivne euforije i mnogo lepih doživljaja. Zato je prvi i najosnovniji savet svakoj trudnici da se opusti, da uživa u svakom momentu drugog stanja koji joj to dozvoljava, te da odmori gde god i kad god je to moguće. Kako biste se osećale što spremnije za poseban momenat koji dolazi, izdvajamo nekoliko korisnih saveta koji će vam sigurno značiti, od nekih svakodnevnih do onih kada je potrebno obratiti pažnju na neke pojave.

Da li pratite kalendar trudnoće?

Kalendar trudnoće može da podrazumeva mnogo toga. Na koji god način da ga vodite biće vam od veoma velike pomoći. Za početak, vodite evidenciju o tome kako se osećate, kakve promene uviđate u svom ponašanju, emocijama, na svom telu. Šta je ono šta vas odjednom privlači, a šta odbija? Drugo stanje često donese neke promene koje vas začude, pa je lepo imati ih i zabeležene, kako zbog kasnijeg podsećanja i vrste uspomene, tako i za preglede kod ginekologa. Naravno, najvažniji kalendar trudnoće bi trebalo da sadrži informacije o pregledima koje obavljate, kada zakazujete sledeće i šta je potrebno da se uradi, jer takva vrsta podsetnika jeste bitna. Trudnoća ipak često izaziva zaboravnost, pa napisano ili otkucano u beleškama, online kalendaru trudnoće, biće najveći spas.

Dodajte tome i druge informacije, kao šta ste naučili, kakve edukacije planirate, da li vežbate i kakve bi vežbe bilo dobro raditi... Kalendar trudnoće nije striktno kalendar, već jedan zanimljivi dnevnik svake buduće mame.

Sekret, krvarenje, bradavice: Šta prijaviti uvek na ginekološkom pregledu?

Određene pojave ćete sigurno uvek po primećivanju prijaviti svom ginekologu, kao što su pojačan sekret, krvarenje, određeni bol u stomaku. Međutim, veliku pažnju treba posvetiti i polno prenosivim bolestima, a takvih pojava je često i u toku trudnoće. Brojni problemi se mogu rešiti i u toku same trudnoće ili pred porođajem, kao što su kondilomi, recimo. Vrsta polnih bradavica, koja se prenosi seksualnim putem, nije retka pojava, ali jeste nešto što treba brzo ukloniti i rešiti. Kondilomi se rešavaju bez problema, a glavni savet trudnicama jeste da znaju da je to medicinska procedura koja može da se uradi u drugom stanju, bez ikakvih problema i bez straha. Pa čak i kada imate samo sumnju na neku polno prenosivu bolest, bitno je da je prenesete svom lekaru, kako zbog svog, a najvažnije zbog zdravlja bebe.

Oprema za porodilište: pelene, ulošci, garderoba...

Iako u većini porodilišta dobijate pidžamu u kojoj ćete provesti vreme pre i posle porođaja, put do njega bez kofera ili torbe vam ne gine, a u njoj svega i svačega. Osnovno jeste da budu tu pelene, ulošci posebno namenjeni za porodilje, vata, potrepštine za bebu i mamu. Često vlada panika u tome šta je potrebno spakovati, šta ako se nešto zaboravi i kako sve organizovati. Na internetu vrlo lako možete pronaći spisak svih potrebnih stvari, kreiran od strane lekara, ali i brendova koji nude pelene, bebi opremu i opremu za trudnice, tako da je štrikliranje spiska uvek najbolja opcija kada se pakujete, posebno za takav put.

I za kraj, da napomenemo još jednom: trudnoća jeste drugo stanje, a baš zbog toga „drugo“ poziva vas da sebi budete na prvom mestu i da brinete u svakom momentu najpre o sebi, jer tako brinete najbolje o svojoj bebi.



