Da li je prečesto voditi ljubav svaki dan? Evo šta kažu stručnjaci

Osećate se uzbuđeno svaki dan, ali niste sigurni da li je to normalno? Dakle, da li je u redu imati seks svaki dan? Može li to na bilo koji način biti loše za vaše reproduktivno zdravlje? Vaše mentalno zdravlje? Stručnjaci za seks otkrili su za PureWOW kako seks svaki dan utiče na zdravlje.

Uopšteno, sasvim je u redu voditi ljubav svaki dan. Zapravo, Kim Anami, holistički trener seksa i odnosa, veruje da veća količina prave vrste seksa može biti jedan od najdubljih alata za osobni rast koji postoji.

Dakle, koja je ‘prava vrsta’ seksa? ‘Ako je seks svaki dan prijatan i ne uzrokuje nikakvu fizičku nelagodnost, potpuno je u redu’, kaže Laki Sekon, stručnjak za plodnost i sertifikovani ginekološki lekar iz Njujorka. Da bi bio zdrav, mora da bude sporazuman, što znači da su obe strane voljne i sposobne da pristanu na seks i siguran.

Ali, da li je normalno seksati se svaki dan? ‘To je ono što je važno u vezi. Ako oba partnera žele da imaju seks svaki dan, to je sjajno. Ali ako oba partnera žele da imaju seks jednom mesečno i to je u redu, sve dok je to ono što oba partnera žele’, kaže stručnjak. Drugim rečima, nema normalnog, prenosi Večernji list.

Ne postoji određena učestalost ili količina seksa koja se smatra normalnom. Međutim, kada je neko obuzet mislima o seksu do tačke kada to narušava druge aspekte njihova života, to bi se smatralo patološkim ili abnormalnim.

