GINEKOLOG ZA PINK OTKRIVA: Evo kako da prepoznate da je došlo vreme za MENOPAUZU - Žene, OVE SIMPOME ne smete zanemarivati! (VIDEO)

Simpome menopauze nije moguće izbeći, ali postoje načini da ih olakšate i da ne utiči na vaš život više nego što je to neophodno, rekao je za Novo jutro TV PINK ginekolog GAK-a Narodni front, dr Vanja Milošević.

Dr Milošević je, komentarišući menopauzu kod žena, rekao da je to period kod svake žene koji se ne može izbeći i u kojem je najkarakterističnije da nema više menstruacije.

- Stanje pre toga, koje je kod svake žene individualno, može trajati oko godinu dana do dve. Važno je reći da menopauza ne nastupa naglo, ona daje neke svoje simptome koje svaka žena može da prepozna - rekao je dr Milošević.

Kako kaže, najčešći simptomi su čuveni valunzi, napadi vrućine, promena raspoloženja, nesanica, lupanje srca, aritmije.

- Karakteristično je da dođe do gubitka samopouzdanja gotovo kod svake žene - rekao je dr Milošević.

Doktor je rekao da te simptome nije moguće izbeći, ali da zavisi od žene do žene kako će oni uticati na njen život.

- Neke žene prođu kroz to bez težih posledica, ali kod većine oni mogu biti i vrlo drastični i bitno menjaju kvalitet života - rekao je dr Milošević i dodaje da zapravo dolazi do pada dva glavna ženska hormona i to može biti veoma dramatično.

Kako kaže, dolazi do smanjenja koštane mase, pa je mogućnost preloma mnogo češća. Takođe, dodaje, može doći do problema sa pritiskom i štitastom žlezdom.

- Sve te simptome ne treba zanemarivati i treba se suočiti sa tim stanjem i potražiti pomoć - rekao je dr Milošević. Ističe da nikako ne treba da se leče na svoju ruku.

