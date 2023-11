Bez njih bi svako jelo bilo bljutavo: Sačuvajte začine da dugo budu sveži uz malu caku koju svi zaborave

Skoro svaki kuvar iskusio je da mu jelo izgubi na ukusu jer je začin ishlapeo - ako se to desi, postoji nekoliko sjajnih načina da ih iskoristite. Zato je veoma bitno da se čuvaju na pravilan način. Ako vam boja začina izgleda izbledelo ili koristite mnogo u mnogo većoj količini nego inače da biste dobili isti ukus, vreme je da kupite sveže.

Skladištenje na pravi način - kada skladištite začine, apsolutno je neophodno da ih stavite u posude koji dobro zatvaraju, a staklene teglice su se pokazale bolje nego limene.

Što manje vazduha - ako kupujete začine u većoj količini, prebacite ih sve u veliku u teglu a manji deo koji koristite u manju. Što imaviše vazduha, brže će se začini pokvariti. Dakle, ako vam je, na primer, ostalo nekoliko kašika začina, ne ostavljajte ga u velikoj tegli od litar.

Izaberite tamne tegle - kada birate tegle neka budu tamnije boje ili ćilibara. Ovo će zaštititi začine od štetnih sunčevih zraka.

Mesto za skladištenje - mesto skladištenja začina takođe utiče na njihovu dugovečnost i potencijal ukusa. Klonite se vrućih mesta u stanu, tipa kod šporeta, i odredite taman, hladan i suv prostor u vašoj kuhinji za svoju kolekciju.Neki ljudi čuvaju dodatne začine u zamrzivaču, ali to ih izlaže velikoj vlažnosti, što nije dobro.

Koliko dugo traju začini

Ovo u velikoj meri zavisi od toga koliko su sveži kada ih kupite i koliko vremena je prošlo od njihove berbe do pakovanja. Najbolje je da kupujete u pakovanjima s vidno označenim informacijama na pakovanju, tako da imate informacije o starosti proizvoda. Osušeno bilje i mleveni začini ostaće sveži i ukusni otprilike do šest meseci od datuma kupovine, dok su celi začini dobri do jedne ili dve godine.

Istaknite datume

Vaše sećanje na poslednju kupovinu začina može da izbledi. Da biste bili u toku, postoji caka koja se pokazala kao sjajna za čuvanje začina - napišite markerom na pakovanju datum kad ste ga kupili, ili ako zaćine prebacujete u teglice, obavezno na nalepnici osim imena začina zapišite i datum s pakovanja, kao i kad ste ga kupili.

Ne buduite sentimentalni

Iako vam može biti žao da bicite gomilu začina koju ste kupili na putovanju u egzotične zemlje, zapatite da je bolje da ih ne stavite nego da upropastite jelo začinom kome je istekao rok,

Izvadite ih na svetlost dana

Pravilno skladištenje začina imaju svoje broje prednosti, a najbitnije je ukusan rezultat vašeg kulinarskog umeća. Ako imate svoju kolekciju začina nadohvat ruke, lepo organizovanu i dobro obeleženu, to može da vas ohrabri da ih više koristite kako ne bi stajali u vašoj fioci sa začinima godinu dana a da ih ne pipnete.