Da li ste čuli za "OŽENI ME" PILETINU? Ovaj fini recept je postao pravi hit na TikToku!

Kremasta piletina sa sušenim paradajzom i začinskim biljem malo podgrejano na ringli je prste da poližete, a pravi se vrlo jednostavno!

Piletina je mnogima omiljeno meso, a u prilog joj ide što se zaista slaže uz brojna jela. Iako možda mislite da ne postoji recept koji niste isprobali, razmislite opet. Naime, ovaj recept postao je hit na TikToku zahvaljujući tvrdnjama da je toliko dobro da ako ga nekome pripremite, da ćete se na kraju i venčati, piše The Modern Proper.

Jednostavni sastojci, neverojatni ukusi i biće vam na vašem stolu za 25 minuta! Zaronite u zalogaj nežnih pilećih prsa sa sušenim paradajzom, začinskim biljem i bogatim umakom od pavlake za kuvanje. Minimalni broj sastojaka čini ovaj recept jeftinim i lakim za kupnju, a možete ga raditi kada imate porodični ručak ili i samo za sebe.

Sastojci:

3 velika komada pilećih prsa bez kostiju i kože ili 6 pilećih filea (otprilike jedan kilogram mesa) prethodno prosušenih tapkanjem kuhinjskom krpom

Malo soli i crnog bibera

30 g brašna

45 ml maslinovog ulja, plus još malo po potrebi

40 g 3 kašike neslanog maslaca

3 češnja belog luka

1 kašika umaka od sušenog paradajza

½ kašičice sušenog origana

Crvena paprika, po ukusu

240 ml pilećeg temeljca

120-180 ml guste pavlake za kuvanje

40 g narendanog parmezana

67 grama narezanog sušenog paradajza

Sveži bosiljak

Priprema:

Ako koristite pileća prsa, počnite od najdebljeg kraja i prerežite svaki komad pilećih prsa vodoravno na pola tako da na kraju dobijete ukupno šest komada. Obe strane mesa dobro posolite i popaprite. Savet: Kako biste lakše rezali meso, pileća prsa stavite u zamrzivač na 20 minuta.

U tanjir stavite brašno, a zatim uvaljajte zasebno svaki komad filea, odstraniti višak. Tako uvaljano meso složite na veliki tanjir u jednom sloju.

Zagrejte ulje u velikoj činiji na srednje jakoj temperaturi. Kad se zagreje, smanjite vatru i dodajte maslac. Čim se rastopi dodajte meso i pecite dok ne porumene sa jedne strane oko 5 minuta. Okrenite i pecite na drugoj strani dok isto ne porumeni, otprilike četiri do pet minuta. Učinite to u serijama i izbegavajući natrpavanje tiganja i ako je potrebno, dodajte još ulja. Pečeno meso prebacite na tanjir ili pleh.

Smanjite vatru na nisku, pa u isti taj tiganj dodajte beli luk i lagano dinstajte, često mešajući, dok ne zamiriše, otprilike jedan do dva minuta. Dodajte umak od sušenog paradajza, pa mešajući dinstajte oko 2 minuta, sve dok boja ne potamni. Zatim dodajte origano i ljuskice crvene paprike, po ukusu. Pojačajte vatru na srednju, dodajte temelja. Pustite da lagano kuva, stružući sve komadiće sa dna posude, sve dok se tečnost ne smanji za pola, oko pet minuta.

Dodajte pavlaku za kuvanje i lagano mešajte sve dok se umak ne zgusne, oko 3 minuta. Pažljivo kuvajte i smanjite vatru ako je potrebno, važno pustiti da se lagano krčka. Umešajte parmezan i sušeni paradajz. Po želji dodajte još pavlake za kuvanje i začinite umak. Vratite piletinu u tiganj da se malo zagreje i upije. Kada jelo bude gotovo, pospite malo bosiljka i spremno je za posluženje!

Autor: