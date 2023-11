Želite da budete srećni, zaobilazite ovakve ljude? Oni iscrpljuju emotivno, finansijski i psihološki

Ako je ikako moguće, dajte sve od sebe da izbegavate ovakve ljude…

Za uspešan život potrebno je mnogo stvari: posvećenost, vera u sebe i jaka svrha, sve je to na samom vrhu. Ali postoji i još jedan ključni deo uspeha koji mnogima nedostaje.

U stvari, bezbroj snova je sabotirano, a ljudi zadržani zbog ove jedne stvari: držali su se prijatelja, partnera ili saradnika koji su crpeli njihovu energiju, resurse, fokus i blagostanje.

Evo tipova ljudi od kojih bi trebalo da se potrudite da se klonite ako želite da imate uspešan i ispunjen život.

1. Profesionalne žrtve

Svi smo bili žrtve života u nekom trenutku, uključujući neke grupe i pojedince na zaista tragične i neopisive načine. Žrtva je apsolutno stvarna na individualnom i kolektivnom nivou. Ali oni koji aktivno biraju da preuzmu ulogu žrtve donose svesnu odluku, a to je skoro uvek manipulativna odluka.

U srcu je računica: prošao sam kroz veliki bol, tako da morate poštovati sve što kažem i činiti kako kažem. To nije logičan način razmišljanja i nažalost može dovesti do velike štete.

Ako naiđete na ovakve ljude koji ne mogu da prestanu da se fokusiraju na svoju ulogu žrtve, najbolje je da ih izbegavate što je više moguće.

2. Kozavisini partneri

Kada su u pitanju romantični partneri i bliski prijatelji, potrudite se da izbegnete kozavisne ljude.

Mnogi od nas imaju aspekte kozavisnosti, ali za neke je to zaista ozbiljna celoživotna borba.

Obično se manifestuje kao nesposobnost da se sami osećate dobro i potraga za emotivnim i psihološkim dopunama u drugima, a drugi to možgu doživeti kao partnera koji je posebno distanciran ili izuzetno privržen.

Obe krajnosti su nezdrave i mogu dovesti do mnogo slomljenih srca, iscrpljivanja energije i optimizma iz vašeg života.

Ako imate problema sa kozavisnošću sa partnerom koje želite da rešite, to je sjajno, ali dajte sve od sebe da izbegavate one koji pokazuju intenzivne kozavisne osobine na prvom mestu.

3. Ljudi koji daju gomilu obećanja koja ne ispunjavaju

U poslu, u ljubavi, u… skoro svakom kontekstu, gotovo ništa nije frustrirajuće i kontraproduktivnije od onih koji su krajnje nedosledni.

Ako vam mehaničar kaže da će dati sve od sebe da popravi vaš automobil u roku od tri dana, a on je tu više od nedelju dana kasnije, morate početi da se raspitujete za nove preporuke.

Izbor da poslujete i da se družite sa ljudima koji daju obećanja koja ne drže je recept za katastrofu.

Ako želite da budete dobro u životu, potražite društvo onih koji misle ono što govore.

4. Slatkorečivi ljudi i lažovi

Biti harizmatična osoba i odličan govornik je divno, ali svaki uspešan muškarac ili žena zna da slatkorečivost takođe može biti opasna.

Čuvajte se onih koje ste uhvatili u malim neistinama i koji mnogo preteruju:

Ovi ljudi su nepromišljeni i baciće vas u vatru pre nego što saznate šta se dešava.

Ono što u početku izgleda kao male crvene zastavice u vašoj vezi ili na poslu može brzo da preraste u emocionalna minska polja dok se nosite sa onima koji stalno lažu i pričaju gluposti.

5. Emocionalni eksploatatori i manipulatori

Emocije su moćne sile koje nas sve mogu naterati da ponekad radimo lude stvari.

Mnogi manipulativni ljudi su toga itekako svjesni i vole emocije zbog toga koliko nadmoćne i apsolutne mogu biti.

Sažaljenje, sreća, nada, tuga, bes, zbunjenost… Sve ove emocije su ponekad prirodne i zdrave. Ali u rukama pogrešne osobe one postaju oružje. Izvrćući vaše nade i strahove ili hvatajući se za vašu konfuziju, eksploatator pokušava sve od sebe da uzme vaš novac, energiju i resurse.

Čim vidite znake da je neko ovakav – bežite glavom bez obzira!

6. Duhovni narcisi i umišljeni gurui

Duhovni narcizam je veoma stvaran problem i ide ruku pod ruku sa umišljenim guruima. Oni koji govore o „pročišćenju“ svoje energije i svojih visokih vibracija često pohađaju radionice i specijalne programe koje vode muškarci i žene koji traže i potrebno im je da potvrde svoj elitni status: ovi „gurui“ su prosvetljeni, „čisti“, na drugom nivou. Ili bar tako kažu.

Da biste došli do njihovog „nivoa“, morate platiti: svojim umom, novcem, ponekad svojim telom… Samo vi znate koji je najbolji put duhovnog osnaživanja za vas. Niko to ne može da uradi za vas ili vama. One koji tvrde da znaju bolje i više – zaobiđite. Pravi učitelji nisu oni koji sede iznad vas, već pored vas.

7. Finansijske pijavice

Bliski rođaci duhovnih narcisa su prevaranti i finansijske pijavice. Oni žele vaš novac i obećavaju da će ga vratiti nakon što će ga uložiti ili nešto tome slično. Oni takođe nikada nemaju za bisokop, kafu ili piće iako su puni savet akako vi treba da raspolažete novcem.

8. Bezobzirni i nezreli ljudi

Bezobzirni i nezreli ljudi mogu biti veoma zabavni. Ali njihova verzija zabave može brzo dovesti do nekih veoma opasnih životnih posledica.

Ako provodite vreme sa odraslom decom, požalićete. Čak i ako ne dovedu do toga da budete fizički povređeni, njihov tinejdžerski stav i pristup životu vas umanjuju i ostavljaju vas u sumnjama vezano za sopstvenu svrhu i potrebe u životu.

9. Nihilisti i ideološki fanatici

Nihilisti koji su iskreno odustali od života ili mrze život nisu zabavni za druženje. Njihov stav je takođe zarazan na loš način.

Ideološki fanatici su isti. Imaju tako krut pogled na svet da sve filtriraju kroz strogu sočivo. Rezultat je dosadan, jasan (i netačan) pogled na stvarnost koji na kraju ograničava vašu sopstvenu perspektivu i sputava vas da ostvarite svoje potencijale.

Provodite vreme sa onima koji imaju jaka uverenja? Apsolutno. Ali provoditi vreme sa onima koji su opsednuti verovanjima izvan razuma i poštovanja prema njima? Gubljenje vremena.

10. Zavisnici i nasilnici

Mnogi zavisnici pate od veoma stvarne traume, zabrinutosti za mentalno zdravlje i zlostavljanja u prošlosti. Ali provoditi previše vremena sa zavisnicima koji ne mogu da se izleče može biti veoma opasna igra, posebno ako i vi sami pokušavate da živite čist život.

Takođe je veoma preporučljivo da se držite podalje od nasilnih ljudi:

Ako neko viče na vas, ponižava vas ili sarkastično govori na vaš račun, ovo je osoba od koje želite da se klonite.

Ako je ikako moguće, dajte sve od sebe da izbegavate takve ljude i da se ne borite sa njima. Ne dozvolite da se njihova beda proširi na vas ili da postane vaš problem.

