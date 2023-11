Može biti opasno: U ovoj prostoriji nikada ne bi trebalo da sušite veš

Ako nemate mašinu za sušenje veša, ovi hladniji, kišni dani sigurno vas baš i ne raduju. Mnogi svoju odeću suše kako god stignu, na radijatoru ili na stalku za sušenje, ali stručnjaci upozoravaju da bi trebalo imati na umu da postoji jedna prostorija u kojoj nikada ne smete stavljati mokro rublje, piše The Sun.

Naime, stručnjaci tvrde da treba izbegavati sušenje veša u spavaćoj sobi. Mokar veš povećava vlažnost vazduha za 30 posto, povećavajući rizik od poteškoća s disanjem tokom spavanja i ugrožavajući imunološki sistem. Kao rezultat povišenog nivoa vlage, mogla bi da se poveća i šansa za razvoj plesni.

‘Držanje vlažnog rublja u vašem životnom prostoru ne podstiče samo pojavu plesni i vlage, već može dovesti do respiratornih problema, a mokar veš takođe može biti i pomalo smrdljiv. Spavaća soba je jedna od prostorija u kojoj provodite najviše vremena, pa s obzirom na potencijalne zdravstvene probleme i probleme s plesni, bilo bi bolje da ga držite što dalje odatle’, rekli su stručnjaci iz In The Wash-a.

Grinje takođe može početi da se pojavljuje u spavaćim sobama jer mokra odeća stvara vlažnu okolinu u kojoj ono mogu rasti. Osim toga, ako vlaga ispuni prostoriju može doći do kondenzacije, koja zauzvrat može uzrokovati truljenje drvenih konstrukcija, prenosi Večernji list.

