Počinje najbolji božićni market u Evropi

Božićni market ispred Bazilike Svetog Stefana je, prema glasovima 374 000 putnika, proglašen najboljim božićnim marketom u Evropi na sajtu European Best Destination. I to treći put zaredom! Ovogodišnja božićna čarolija počinje 17. novembra i trajaće sve do 1. januara 2024.

U skladu s ovogodišnjim sloganom marketa „Gde vas ljubav uzme za ruku“, na ovom trgu vas očekuje veliko klizalište, 120 izlagača zanatskih proizvoda, bogata gastronomska ponuda, kao i lajt-šou koji se svake večeri projektuje na pročelju Bazilike Svetog Stefana. Cela Budimpešta je već od druge polovine novembra obavijena mirisom medenjaka, dimnjak kolača, pečenog kestenja, štrudle od maka i sve što vam je potrebno jeste šolja popularnog kuvanog vina da se zagrejete. U Budimpešti vas duh Božića, takođe, očekuje i na Trgu Verešmarti uz brojne koncerte i Deda Mraza koji ovde sleće 6. decembra, potom u Obudi na Trgu Fe, sa velikom novogodišnjom jelkom, dok će ispred zgrade Balna, na peštanskoj strani Dunava, biti postavljeno veliko klizalište, ali i organizovani džez i bluz koncerti. No to nije sve što Budimpešta ima da ponudi. Između Elizabetinog i Lančanog mosta biće organizovan sajam zanata praćen brojnim koncertima, a u gradskom parku će posebno uživati čitave porodice uz 3d lajt-šou i iznenađenja za najmlađe.

I drugi mađarski gradovi su pripremili nezaboravno božićno slavlje. Posetite magični Eger, u kom se od 24. novembra do 25. decembra na Trgu Dobo zimska čarolija upotpunjuje zanatskim proizvodima i najboljim mađarskim jelima. I Vesprem, ovogodišnja Evropska prestonica kulture, u starom gradu dočekuje posetioce tokom četiri adventska vikenda, nudeći im brojne koncerte i bogat program praćen božićnom pijacom. Pečuj je ove godine, počev od 1. decembra, spremio posebnu poslasticu za najmlađe u vidu kuće Deda Mraza, koja se može posetiti, a tu su i lajt-šou, ceremonija paljenja sveća nedeljom, gospel hor iz SAD-a i prateći salon vina. Iako centralni božićni market u Pečuju traje do 24. decembra, sve do 7. januara, na Trgu Sečenji biće postavljena velika jelka i štandovi sa hranom i vinom. A u Segedinu, od 24. novembra do 24. decembra, na Trgu Dom moći ćete da uživate u velikom klizalištu, predstavama žonglera sa vatrom, svetlosnim projekcijama i da svoje omiljene trenutke zabeležite na specijalnom mestu za selfije.

Ukoliko želite da osetite pravu prazničnu atmosferu, poput one iz bajki ili romantičnih filmova, ne morate da putujete daleko. Dovoljno je da posetite jedan od brojnih božićnih marketa u Mađarskoj i uživate u božićnoj čaroliji.