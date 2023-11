Da li znate gde se nalazi NAJDUŽA PLAŽA NA SVETU?! Ima 254 kilometra peska (FOTO)

Pixsell je objavio listu najdužih plaža na svetu. Na prvom mestu je plaža Praia Do Cassino je pravo geografsko čudo. Proteže se obalom Atlantika u dužini od 254 kilometra. Beskrajno pešćano prostranstvo peska je prizor koji je neverovatan jer se voda okena meša sa peskom.

Peščana plaža oivičena plavim vodama Atlantskog okeana, Praia Do Cassino je najduža plaža na svetu. Nalazi se u Brazilu i zbog svojih prirodnih lepota je omiljena među putnicima koji vole avanture i pravi odmor. Izlasci i zalasci sunca su posebno magični.

Proteže se od Rija do Urugvaja, a potrebno je sedam dana da je prepešačite. Poznata je po belom pesku, tirkizno-plavoj vodi i prijatnoj temperaturi.

Sa svojim ogromnim vodenim prostranstvima i talasima ova plaža je raj za ljubitelje vodenih sportova. Surferi će uživati u savršenim talasima, kajtsurferi i jedriličari u vetrovima koji zvižde uz obalu. Dostupni su i izleti brodom, kao i ronilački izleti.

Pored pejzaža i raznovrsnog spektra aktivnosti koje odgovaraju svim putnicima, Praia Do Cassino je stanište jedinstvenog ekosistema. Spektakularne peščane dine, koje se protežu kilometrima, čine krhko ekološko okruženje od suštinskog značaja za lokalni biodiverzitet.

#TriviaTuesday answer: The world’s longest beach is Praia do Cassino located along the coastline of Brazil. It stretches more than 150 miles! https://t.co/MvY4CTsc1T @worldatlas pic.twitter.com/fZRiI0KK6r