Da li vi spavate u brushalteru? Ako je odgovor potvrdan, možete imati brojne posledice...

Ima žena koje iz različitih razloga odlaze na spavanje u brushalteru. Dok jedne misle da će time zaustaviti prerano opuštanje grudi, druge se vode nekim poznatim damama koje su uvek odlazile u krevet sređene i koje nisu nipošto skidale grudnjak.

Naravno, ima i onih koje su previše lenje da ga skinu uveče, međutim, sa zdravstvenog gledišta koliko je to preporučljivo?

Iako mnogi smatraju da je spavanje u grudnjaku udobnije neki ga izbegavaju tvrdeći da to dovodi do ograničenog rasta grudi. Neka od upozorenja imaju utmeljenje iako mnogi ovo smatraju "bapskim pričama". Stručnjaci su za Miror rekli da trebate prestati da spavate u grudnjaku, a evo i zašto.

Utiče na cirkulaciju

Brushalteri koji na donjim ivicama imaju žice i čvrsto se prijanjaju za telo, mogu da vrše pritisak na grudne mišiće, a to znači da će protok krvi biti ograničen. I sportski grudnjaci nisu ništa bolji, jer deluju kao kompresiona odeća. Ograničeni dotok krvi u tkivo dojke dovodi do problema sa cirkulacijom sa simptomima kao što su vrtoglavica i grčevi u mišićima.

Iritira kožu

Kada skinemo grudnjak u toku dana imamo priliku da vidimo kako su se ivice od grudnjaka urezale i ostavile trag na našoj koži. Ne moramo posebno da napminjemo koliki problem mogu stvoriti ako spavate sa njima. Posebno se odnosi na trake i kopče koje mogu stvoriti neprijatnosti, jer se trljaju o telo tokom noći. Doktor Set Rankin lekar opšte prakse, za Miror ističe kako grudnjak koji je previše zategnut na koži, ostavlja tragove i njegovo nošenje 24/7 neće koži dati mogućnost da se oporavi, a to dovodi do trajnog oštećenja.

Može izazvati hiperpigmentaciju

Hiperpigmentacija nastaje kada je melanin povišen u nekim delovima tela i dovodi do tamnih mrlja na koži. Nošenje grudnjaka može izazvati hiperpigmentaciju zbog trenja koje se stvara između kože i ovog komada odeće, a to povećava proizvodnju melanina u ovim područjima. Iako je to više kozmetički nego zdravstveni problem, lakše je to sprečiti jer ljudi troše novac na silne tretmane i terapije kako bi se rešili ove neprijatnosti.

Moguće su gljivične infekcije

Za razvoj gljivičnih infekcija je toplo blago stanje koje izaziva nošenje grudnjaka savršeno okruženje. Gljivične infekcije su neprijatne i ružne. Leto je idealno vreme za razvoj ovih infekcija pa je poželjno da ne spavate u tom periodu u grudnjaku.

Remetiće vam san

Ako nosite ovu usku odeću dok ste u krevetu, vrlo je verovatno da će vam remetiti san. Od otežanog disanja, pritiska u grudima do znojenja mogu vam poremetiti odmor i učiniti vas umornijim kada ustanete nego kada ste legli. Budući da ne postoje dokazi da nošenje grudnjaka tokom noći sprečava njihovo opuštanje ili menja njihov oblik, možete bez ikakve bojazni da spavate bez njega. Ukoliko ipak želite da nosite brus, stručnjaci preporučuju onaj bez žice i dizajniran za spavanje koji propušta vazduh.

