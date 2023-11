Novogodišnje praznike proslavite na Azurnoj obali

Svako u životu katkad poželi malo raskoši i glamura, povuče nas ponekad ta želja da se nadjemo oči u oči sa luksuzom i sjajem svetala svetskih pozornica turizma. Ponekad, dovoljno nam je samo znati da su tu, gde se i mi nalazimo, nekada boravila, prošetala ili barem zakoračila neka od najvećih svetskih imena i faca. Ima u tome nešto što nas iznutra čačka i čini da se osećamo kao delić te velike svetske scene.

Mesto gde se životi, ljubavi, sudbine i svakodnevnice poznatih i slavnih najviše prepliću i spajaju svakako jeste Azurna obala ili raj na zemlji kako je zovu. Zakoračiti na neku od njenih avenija, plaža, poznatih četvrti, zaviriti u hol nekog poznatog hotela – uvrstilo bi nas ipak u posebnu grupu srećnika koji su tuda prodefilovali.

Da bismo znali šta je to vredno pažnje napravićemo jedan opšti pregled svega što nam se duž južne francuske obale – rivijere pruža. Otkrijte koji su to najlepši gradovi Azurne obale i zbog čega je Nova godina na Azrunoj obali prava atrakcija, a novitet u turističkoj agenciji Felix.

Azurna obala Nova godina je vreme obećanja i svežih početaka, a nema boljeg mesta za proslavu od prelepe Azurne obale na Francuskoj rivijeri. Azurna obala, takođe poznata kao "Côte d'Azur", je poznata po svojoj luksuznoj atmosferi, prelepim plažama, i vedrim mediteranskim vremenom. Gradovi poput Nice, Kana, i Monte Karla nude glamur i čaroliju na svakom koraku. Azurna obala je omiljena destinacija za mnoge svetske slavne ličnosti. Šetnja kroz luksuzne kvartove može vam omogućiti da sretnete neke od njih ili posetite restorane i klubove koje su posećivali.

Iako glamurozna, njen sjaj ipak nije jednoličan. Veliki je broj mesta i gradova koja možete posetiti i tu provesti svoje vreme i odmor. Tu su najveći gradovi i centri turizma – Nica, Monako, Kan, Sen Trope…

Zatim postoji niz manjih simpatično autentičnih gradića i srednjovekovnih sela koja odišu duhom francuskog mediterana. Takodje, prelepa priroda obronaka Alpa, jedinstveni pejzaži cveća i mala ušuškana mesta duboko na kopnu čine i taj deo azurne obale neodoljivo šarmantnim.

Kada su u pitanju najlepši gradovi Azurne obale uvek je pravo vreme da ih obiđete. Jedan ovakav centar turizma, čvor ljudi i dešavanja povezan je na svaki mogući način gotovo sa celom Evropom, pa se do svakog mesta širom obale može stići na mnoštvo načina. Od Beograda do Nice ima oko 1300 km i mnogo načina da se stigne do centra Azurne obale.

U Nici kao da je sažeta kompletna Azurna obala – preko predivnih plaža, istorije rimskih ostataka i ruševina, bogatog noćnog života, tradicionalnih kuća i gradjevina, muzeja i kulturnog nasledja, glamuroznih hotela i restorana.

Ovaj grad na Azurnoj obali se nalazi na obroncima koji se strmim ulicama spuštaju prema predivnoj dugačkoj plaži i ulivaju u čuveno šetalište Engleza ili Promenadu – široku centralnu aveniju palmi, cveća i zelenila u kojoj se nalaze najelitniji i raskošniji hoteli i vile, medju kojima i čuveni hotel Negresko sa svojom prepozatljivom figurom plesača.

O količini luksuza koja je ugradjena u ovaj hotel najbolje govori priča kada je njegov tvorac i graditelj, da bi se spasao bankrota i dugova u koje je zapao – prodao samo luster. Promenada prati plažu i Zaliv Andjela u kome je inače smeštena cela Nica.

Poseban deo jeste Stari grad – splet niza uskih mediteranskih uličica, sokaka i prolaza, visokih kuća od prepoznatljivog kamena i drvenih prozora pastelnih boja. Cvetna pijaca – Cours Saleya smeštena je u starom gradu i predstavlja pravu feštu najraznovrsnijeg cveća.

Pored je glavni gradski trg sa pelepim tematskim parkom za decu, mnoštvom neobičnih fontana i jedinstvenom gradskom bibliotekom La Tête Carrée. Nicu krasi 300 parkova i preko 150 fontana.

Dalje se Promenadom dolazi do novog dela Nice, modernijih gradjevina medju mnogobrojnim parkovima, palmama i cvećem. Gotovo na svakom ćošku smeštenu su mali barovi i tradicionalni kafići gde možete popiti jutarnju kafu i pojesti nezaobilazni kroasan.

Zaseban deo Nice, svakako jeste Colline du Château, park smešten na brdu iznad grada gde se nalazi i prelepi vodopad, Pomorski muzej bogate postavke maketa brodova, srednjovekovni zamak i kula sa jedinstvenim pogledom na Zaliv Andjela i celu Nicu.

Užitak u Nici možete pronaći i u šopingu, potrazi za omiljenim mirisom parfema, ukusu mnogobrojnih kulinarskih specijaliteta u ponudi raznih restorana, vinu ili kvalitetnom večernjem izlasku.

Medju plažama izdvojićemo La Plage Publique de Beau Rivage – veliku i lepo uredjenu javnu plažu koja je besplatna i sa puno sadržaja, kao i Castel Plage – koja je privatnog tipa i naplaćuje se.

Azurna obala Monako – centar svetskog džet-seta

Priča o najmanjoj i poslednjoj evropskoj kneževini sama po sebi je neponovljiva legenda. Kada je još 1295. godine odbegli Frančesko Grimaldi uzeo za sebe ovo tadašnje utvrdjenje na kamenom brdu mediteranskih Apla, ta legenda je počela. Danas “bogati patuljak” kako ga nazivaju utočište je krema svetskog dzet seta – poreski raj bogatih i poznatih, mesto održavanja najprestižnijih sportskih dešavanja – gradske trke Formule 1, koja se vozi na njegovim ulicama i čuvenog tenskog turnira, oaza najelitnijih i najluksuznijih kockarnica i ljubitelja kocke.

Pored tih prepoznatljivosti kada je u pitanju Azurna obala Monako obiluje mnogim možda manje poznatim atrakcijama ali svakako ne i manje atraktivnim.

Skupi, paradno poredjani automobili, visoko galantni batleri otvaraju vrata kola i džet set gosti u velikom stilu izlaze iz svojih limuzina pred vrata najčuvenijeg i najstarijeg zdanja kazina u Monaku.

Odmah uz najpoznatiji kazino Monte Karlo nalaze se, sa jedne, čuveni Hotel d’ Pari, i sa druge, Kafe d’ Pari – pravo mesto za prvu kafu u Monte Karlu. Tu su još Opera de Monte Karlo, čuvena krivina Formule 1, kao i skromniji i za turiste mnogo pristupačniji kazino De Pari gde možete za sitnije novce okušati sreću.

Za Kan se može reći da je grad sa dva lica – jednim otmenim, čuvenom promenadom Croisette, širokim bulevarom duž gradske plaže, sa svojim raskošnim hotelima, marinom za luksuzne jahte, Festivalskom palatom Palais des festivals – domom čuvenog kanskog festivala Festival de Cannes.

I drugim – starim gradom na brdu i kvartu Suke, koji najviše podseća na stari ribarski Kan, uskih kaldrmisanih ulica, cvetnih malih balkona pod kojima su mnogobrojni kafei i restorani, pijacom Forvil i trgom Place de la Castre, odakle se pruža panoramski pogled na kanski zaliv, grad i susedna ostrva Lerans do kojih se može stići lokalnim brodićima. Zanimljivost je i da u centru Kana postoji ulica Srba ili Rue des Serbes.

Sen Trope ima svoj tart Tropezienne čuvenu poslasticu Brižit Bardo, čuvene ulice Alar i Gambeta, svoju staru tvrdjavu Citadelu sa gradskom sat-kulom, dvorac Boreli – utočište mnogih umetnika, kapelu Svete Ane, staru luku i stari grad La Ponš sa trgom Plas de Lis gde se svakodnevo igra pétanque – lokalna igra boćanja.

Na kraju, iako deluje nedodriljivo, nedostižno i daleko, Azurna obala nije samo crveni tepih, šampanjac i raskoš – ona je pozornica obasjana dugim mediteranskim suncem, obojena šarenim cvećem provanse i naparfemisana najlepšim mirisima Francuske.

