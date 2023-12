IMALI SMO SAVRŠEN BRAK, BEZ SVAĐA: Jednog dana došla kući i tražila RAZVOD i svi su mi rekli da sam luda

Prijateljice su joj govorile da je luda što ga ostavlja, jer "dobar je on muž koji ne švrlja okolo i ne kocka se".

Međutim, za Kler Lodž (47), menadžerku za komunikacije iz Vejkfilda u Velikoj Britaniji, to nije bilo dovoljno, odlučila je da ga ostavi iako su se, tvrdi, dobro slagali, nisu imali tajni jedno pred drugim i posvađali su se ponekad, ali ne prežestoko. Jednostavno nije bila srećna s njim.

Tražila je razvod kad im je ćerka napunila 7 godina i kaže da je postala bolja majka otkako su se razišli. Prisetila se kako je sve počelo.

- Razmišljala sam da ostavim Dejvida najmanje dve godine pre nego što sam to uradila. Dvoumila sam se i borila sama sa sobom jer nisam želela da ga povredim, kao ni naše dete. Među nama je jednostavno nestala ona iskra - ispričala je.



Bila je na ivici napada panike

- Živela sam tako sve do jedne nedelje kad više nisam mogla normalno fizički da funkcionišem. Znala sam šta moram da uradim da mi bude bolje, ali nisam imala snage da se nosim s tim. Mogla sam samo da ostanem da ležim u krevetu. Na kraju sam nekako ustala kako bih vozila roditelje negde kako sam im obećala, ali bila sam na ivici napada panike - nastavila je.

- Srce mi je tuklo u grudima, žile u rukama su pulsirale. Slušala sam roditelje kako se smeju i šale na zadnjem sedištu, još uvek su bili srećni, nakon 40 godina braka. Pomislila sam u sebi: "To je sve što želim, da budem poput njih". Odbacila sam ih u Lids i čim sam se vratila kući, rekla sam mužu da želim razvod. Nisam to želela, ali nisam imala izbora, morala sam to da uradim - dodala je pa nastavila:



- Nije se dogodilo ništa strašno, nismo bili jedan od onih parova koji su se stalno svađali. Jako dobro smo se slagali i znali smo da nasmejemo jedno drugo. Ali, iskra je nestala i bila sam duboko nesrećna. Osećala sam se zarobljenom i na ivici panike sve vreme. Nakon što sam se rastala od Dejvida, on je i dalje želeo da popravi stvari, želeo je da sve među nama bude u redu i bio je vrlo miran. Verovatno je mislio da ću se predomisliti, ali znala sam da se to neće dogoditi - rekla je.

Prvih šest mjeseci nakon razlaza, Kler i Dejvid (51) i dalje su živeli zajedno. Čekali su da prodaju kuću. Bio je to neprijatan period.



- Bilo je jako bolno. Imali smo odvojene spavaće sobe. Božić je bio vrlo težak, a mučili smo se i zbog naše ćerke. Osećala sam se neverovatno krivom, kao da sam za sve ja kriva. Uništila sam naše živote i naše dete više neće imati porodični dom - ispričala je.

Ubrzo se preselila u svoj stan i stvari su se polako posložile, bol je popustila i napokon je osetila veliko olakšanje.

Upoznali su se preko zajedničkih prijatelja

Imala je 27 godina kada se udala za njega u aprilu 1990, nakon tri godine veze.



Priznala je da su se pre razvoda razilazili nakratko tri puta. Ona je bila ta koja je inicirala razilaženje i svaki put bi Dejvid otišao kod prijatelja, stvari bi se malo smirile i opet bi bili zajedno. Ona se svaki put nadala da će stvari između njih dvoje nekim čudom postati bolje, ali to se nije događalo.

- Išli smo na godišnje odmore, radili na kući, čak smo pokušali da dobijemo još jednu bebu, ali ništa nije išlo. Da sam mogla da funkcionišem kao na autopilotu dok mi ćerka ne bude starija, uradila bih to, ali nisam mogla. Moje mama i sestra mi često govore da, ako se moja stara fotografija pojavi na Fejsbuku, to ih rastuži jer sam u braku izgledala tako nesrećno - dodala je.



- Ne znam ko sam na tim fotografijama, ne mogu da se povežem s tom osobom jer sam tada bila tako otupela. Stalno sam bila na ivici napada panike i imala izraženu anksioznost, i to od trenutka kada bih se probudila do trenutka kada bih zaspala. Znala sam duboko u sebi da su moji problemi povezani s mojim brakom - nastavila je.

Kako je u braku bila nesrećna, sa svojom teskobom borila se vinom i hranom. Ugojila se. Prestala je da brine o izgledu, jer u tome više nije videla nikakav smisao.



"Ponovo sam zavolela život"

- Sada nemam vagu kod kuće, ali znam da sam mnogo zdravija nego kad sam bila u braku. Zaista sam mrzela sebe zato što sam bila toliko nesrećna tokom braka, jer sam mislila da ne bih smela tako da se osećam. Nekoliko meseci nakon razavoda sam ponovo počela da brinem o sebi i ozdravila sam. Krenula sam u teretanu, farbala kosu i ponovo zavolela život - dodala je i napomenula kako je sa svojom životnom pričom izašla u javnost kako bi motivisala druge žene da izađu iz brakova u kojima su nesrećne.



- Muka mi je od same pomisli da oko nas žive žene koje ostaju u lošim brakovima samo zato što misle da će biti previše sebične ako odu. Zato pričam svoju priču. Želim da žene slede svoje srce i osećaj, jer jedino tako mogu biti srećnije. Grozno mi je kad čujem insinuacije kako bi mi, kao žene, trebalo da budemo srećne s onim što imamo. Sećam se kad mi je neko rekao: "Pa on te ne vara, ne kocka se, pa šta je s tobom?". Od žena se nekako očekuje da podnose to što se osećaju neispunjeno ili nesrećno više od muškaraca - ispričala je.

Na kraju je, kaže, s razilaženjem prošlo sve u redu. Rastali su se u miru, sve su dogovorili, podelili finansije pošteno i krenuli iznova, prenosi The Sun.

Autor: