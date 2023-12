4 savršena recepta za predstojeće praznike koje morate da probate

Nema boljeg načina da ispratimo staru godinu (i brojimo do nove) nego deljenjem ukusnog obroka sa porodicom i najbližim prijateljima.

Ako organizujete proslavu, već znate da će vam biti potrebni neobični i nesvakidašnji recepti koji će oduševiti sve goste - predjela za grickanje, glavna jela dostojna svečane večere i, naravno, nekoliko koktela kada dođe vreme da se nazdravi.

U narednim redovima pronađite inspiraciju i ideje za praznični meni uz ova nesvakidašnja četiri savršena recepta za predstojeće praznike koje morate probati.

1. Mali Velington bifteci

Pričajmo o paketiću koji je dovoljno lep da ga pojedemo! Ovi paketići od lisnatog testa sadrže goveđi file i obilan nadev od pečuraka, koristeći ostatke testa za simpatične mašnice na vrhu.

Sada je sezona za pakovanje poklona, pa slobodno primenite svoje veštine pravljenja mašnica i na večeru. Prelijte narezane komade goveđeg filea sa dinstanim sosom od senfa i pečuraka, umotajte sve u lisnato testo i dodajte poseban pečat mašnama od ostatka testa.

Sastojci (za 8 porcija):

● 1 komad goveđeg filea (težak 1 kilogram), isečenog na osam šnita debljine 2.5 centimetra

● So i krupno mleveni biber

● 3 kašike maslinovog ulja

● 2 kašike putera

● ½ šolje fino seckanog crnog luka

● 3 ½ šolje šampinjona, očišćenih od peteljki i iseckanih (350 grama)

● ½ šolje sitno seckanih svežih začina (timijan, origano, bosiljak i/ili peršun)

● 1 pakovanje kora za lisnato testo (2 kore), odmrznuto

● ¼ šolje dižon senfa

● ½ šolje izmrvljenog kozjeg sira ili rendanog oštrog belog čedara

● 2 pakovanja tanko sečene pršute (oko 16 šnita, ukupno 115 grama)

● 3 žumanca

● 15 mililitara vode

● 15 mililitara belog balzamiko sirćeta

● 4 šolje bebi rukole

Priprema:

1. Ugrejte rernu na 230°C. Obložite veliki pleh folijom. Posolite i pobiberite obe strane mesa. Na velikom tiganju, zagrejte 15 mililitara ulja na srednje jakoj vatri. Dodajte polovinu fileta i pecite svaku stranu jedan minut ili dok ne porumeni. Izvadite ih i ponovite postupak sa preostala četiri fileta, koristeći još 15 mililitara ulja.

2. U istom tiganju, na srednje jakoj vatri, istopite puter. Dodajte seckani luk i dinstajte tri minuta. Dodajte iseckane šampinjone i dinstajte osam do 10 minuta, dok ne omekšaju, porumene, i tečnost ispari. Sklonite s vatre, dodajte seckane začine i začinite sa 1/4 kašičice soli i bibera. Ostavite da se malo ohladi.

3. Isecite svaku koru na četvrtine. Na blago pobrašnjenoj površini razvijte svaki deo da bude kvadrat od 20 centimetara. Sa svake strane kvadrata isecite trake širine 0.6 centimetra; stavite ih sa strane. Namažite površinu od 7.5 centimetara u sredini svakog kvadrata senfom. Podelite smesu od pečuraka, pa sir ravnomerno između kvadrata, stavljajući ih na senf. Uvijte svaki filet sa dve šnite pršuta. Stavite file na sir.

4. Umutite žumanca sa 15 mililitara vode. Premažite ivice testa smesom od jaja. Savijte uglove testa preko filea, stisnite ivice da se zatvore. Postavite ih na pleh sa spojenim stranama okrenutim na dole. Premažite testo smesom od jaja. Koristite isečene trake od testa da napravite mašnice. Zalepite ih na filee i premažite smesom od jaja. Pecite 14 minuta ili dok testo ne postane zlatno smeđe, ili dok termometar ne pokaže 57°C. Ostavite da odstoji pet minuta pre posluživanja. (Temperatura će porasti na 63°C.)

Za salatu: U velikoj činiji umutite preostalih 15 mililitara ulja, sirće i 1/4 kašičice soli i bibera. Dodajte rukolu i poslužite je uz mini Velington bifteke.

2. Jaja i kobasica u pecivu

Naravno, napravili ste mnogo jela sa jajima do sada, ali ovo doslovno ruši ustaljeni obrazac. Više nije ograničeno na običan tiganj za pečenje, ovo jelo od kobasica, jaja i povrća peče se unutar izdubljenog francuskog bageta. Neiskorišćeni deo hleba možete iskoristiti da napravite domaće krutone, punjenje ili umake za zabavu.

Sastojci (za 10 porcija):

● 2 bageta, dimenzija 35 x 10 cm

● 250 grama sirove kobasice, bez omota

● ¾ šolje iseckane crvene paprike

● ½ šolje iseckanog crnog luka

● 10 jaja, lagano umućena

● ⅔ šolje slatke pavlake ili mleka sa manje masnoće

● ¼ šolje iseckanog svežeg bosiljka

● ½ kašičice soli

● 1 ½ šolje rendanog sira, mocarele ili provolone (6 unci)

Priprema:

1. Ugrejte rernu na 180°C. Obložite veliki pleh papirom za pečenje. Prilikom sečenja bageta, koristite zupčasti nož kako biste napravili trouglaste ili dijamantske rezove na gornjoj površini. Kašikom ili prstima izdubite sredinu svakog hleba. Stavite hlebove na pripremljeni pleh.

2. U tiganju prečnika 26 cm, propržite kobasicu i crvenu papriku na srednjoj temperaturi osam minuta ili dok kobasica ne postane smeđa, a paprika tek postane mekana, mešajući crni luk u poslednjoj minuti. Ocedite masnoću.

3. U velikoj posudi sjedinite jaja, pavlaku, bosiljak i so. Dodajte smesu u kobasice i šolju sira.

4. Ulijte smesu sa jajima u hlebove. Pospite preostalim sirom. Pecite 35 do 40 minuta ili dok jaja ne budu gotova (najmanje 70°C). Ostavite da odstoji pet minuta pre sečenja. Po želji, pospite dodatnim bosiljkom.

3. Začinjeni pirinač sa ukiseljenom dunjom i narom

Za ovo nesvakidašnje slatko i ukusno jelo od začinjenog pirinča savetuje se da dunje ukiselite nedelju dana pre nego što planirate da ga pripremite. Na dan gozbe, skuvajte pirinač, dodajte još nekoliko sastojaka i uživajte u jednostavnom, a istovremeno ukusnom jelu. Posebnu notu ovom receptu daje kombinacija šest različitih začina.

Sastojci (za 6 do 8 porcija):

● 1 glavica crnog luka, seckana

● 1 kašika ulja od repice

● 1 šolja belog pirinča dugog zrna

● 2 kašičice rendanog svežeg đumbira

● ⅛ kašičice cimeta u prahu

● 400 grama pilećeg bujona

● ¼ šolje vode

● ½ šolje pečenih posoljenih pistaća

● 1 šolja semenki nara

● 1 šolja ukiseljene dunje

● Rendana korica limuna

Priprema:

1. U velikoj šerpi propržite seckani luk na srednje jakoj vatri tri do pet minuta, ili dok ne omekša, povremeno mešajući. Dodajte pirinač, đumbir i cimet. Kuvajte i mešajte pet minuta, ili sve dok pirinač ne dobije lepu zlatno smeđu boju.

2. Pažljivo dodajte bujon i vodu u pirinač. Dovedite do ključanja, smanjite temperaturu. Krčkajte poklopljeno 14 minuta. Sklonite sa vatre; ostavite poklopljeno 10 minuta ili dok tečnost ne upije.

3. Umešajte pistaće, ukiseljenu dunju i semenke nara. Pospite koricom limuna.

4. Rižoto sa karamelizovanim lukom, slaninom i pečurkama



Za ljubitelje ukusnih jela, predstavljamo rižoto koji spaja karamelizovani luk, hrskavu slaninu i sveže pečurke. Ovo jelo pruža savršen spoj različitih tekstura i aroma, uz dodatak domaćeg čipsa od parmezana za savršen završetak. Sveže, sočno i ukusno - idealno za prazničnu trpezu.

Sastojci:

● 2 kašike maslinovog ulja

● 1 šolja iseckanog luka (1 veliki)

● 4 šnite slanine, iseckane

● 170 grama svežih kremastih ili raznih svežih pečuraka, tanko iseckanih (2 i 1/3 šolje)

● So

● 2/3 šolje suvog vina

● 1 ½ šolja pirinča

● 5 šolja domaćeg pilećeg bujona ili pilećeg bujona smanjenog sadržaja soli

● ½ šolje sveže rendanog sira

● 2 kašike putera

● Mleveni crni biber

Za čips od parmezan:

● 1 ½ šolje grubo rendanog parmezana

● ½ kašičice majčine dušice

● 1/4 kašičice grubo samlevenog crnog bibera

Priprema:

1. U velikom dubokom tiganju, zagrejte ulje na srednje niskoj temperaturi. Dodajte luk i slaninu; kuvajte oko šest minuta ili dok luk ne omekša, a slanina tek počne da bude hrskava. Dodajte pečurke i 1/4 kašičice soli; kuvajte oko pet minuta ili dok pečurke ne omekšaju, povremeno mešajući. Pažljivo dodajte 1/3 šolje vina. Kuvajte i mešajte oko tri minuta ili dok tečnost ne ispari. Dodajte pirinač. Kuvajte i mešajte na srednje jakoj vatri dva do tri minuta ili dok pirinač ne počne da se rumeni. Dodajte preostalu 1/3 šolje vina. Kuvajte i mešajte dok tečnost ne ispari.

2. U međuvremenu, u velikom loncu dovedite pileći bujon do tačke ključanja; smanjite temperaturu i ostavite da se krčka. Polako dodajte 1/2 šolje vrućeg bujona u smešu od pirinča, neprestano mešajući.

3. Nastavite da kuvate i mešate na srednje jakoj vatri dok tečnost ne ispari. Dodajte još 1/2 šolje vrućeg bujona u smešu od pirinča, neprestano mešajući. Nastavite da kuvate i mešate dok tečnost ne ispari. Dodajte preostali vrući bujon, po 1/2 šolje, neprestano mešajući dok se bujon potpuno ne upije. (Ovo bi sve ukupno trebalo da traje od 25 do 30 minuta.)

4. Dodajte sir i puter. Začinite po ukusu biberom. Poslužite sa parmezan čipsom.

Recept za parmezan čips:

1. Uključite rernu na 190°C. Obložite pleh papirom za pečenje. U maloj posudi pomešajte sir, majčinu dušicu i biber.

2. Stavite kašiku i po smese od sira na pripremljeni pleh, razmaknuto oko 10 centimetara. Pritisnite u krug veličine 12-15 centimetara. Pecite četiri do šest minuta ili dok ne postane mehurasto i lagano zlatno smeđe. Ostavite da se ohladi na plehu. Pažljivo uklonite čipseve sa papira za pečenje. (Čuvajte u hermetički zatvorenoj posudi do 24 sata ili zamrznite do jednog meseca.)

