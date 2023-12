Deluje bizarno, ali ima logično objašnjenje koje je efikasno: Neobičan trik za kuvana jaja!

Kuvanje jaja čini se kao najjednostavniji način za pripremu doručka. Na prvi pogled reklo bi se nema neke mudrosti, stavite jaja u šerpicu, nalijete vodi i uključite da se kuvaju. Međutim, mnoge domaćice imaju problem da im jaja popucaju tokom kuvanja a belance iscuri.

Većina domaćica ima i dilemu da li je bolje jaja staviti u hladnu vodu pa postepeno zagrevati ili spustiti jaja u ključalu vodu.

Profesionalni kuvari imaju odgovor na sva ova pitanja, ali i otkrivaju trik kako da vam jaja nikad ne popucaju tokom kuvanja, piše portal Able kitchen.

Kako i koliko kuvati?

Većina kuvara ima neku svoju tajnu kad je u pitanju ne samo kuvanje jaja već i kako bi se ono lakše oljuštilo. Mnogi sipaju so u vodu u koju se kuvaju jaja što će, ukoliko dođe do pucanja sprečiti izlivanje belanca. Kako objašnjavaju profesionalni kuvari jaja često sadrže vazdušni mehur koji se usled toplote tokom kuvanja širi i stvara pritisak što može da dovede do pucanja ljuske.

Da bi izbegli da belance iscuri iz ljuske mnogi kuvari koriste neverovatan trik. Naime, oni na dno šerpe s vodom stave pet, šest čačkalica. Iako deluje bizarno, naučno objašnjenje je da celulaoza iz čačkalica tokom kuvanja sprečava da belance da iscuri iz ljuske ako dođe do pucanja.

Kuvari rešavaju i dilemu da li jaje treba staviti u hladnu ili vrelu vodu. Ukoliko stavite jaje da u hladnu vodu da se postepeno zagreva proces kuvanja će trajati duže nego kad ga stavite u proključalu vodu. Nedostaci ove strategije su povećana šansa za pucanje i neravnomerno kuvanje koje dolazi sa visokim temperaturama zato je preporuka da posle pola minuta smanjite temperaturu kako bi se belance i žumanca kuvala polako i ravnomerno.

Ispiranje hladnom vodom već kuvanih jaja još jedan je trik koji se koristi kako bi se ljuska brže i lakše oljuštila. Ovaj trik zaista pomaže, posebno ako kašikom malo razbijete ljusku jer hladna voda pomaže da se ljuska lakše odvoji od jajeta.

Autor: