FRIZURU KAO IZ SALONA možete postići kod kuće, a sve što vam treba su vikleri (VIDEO)

Malo toga može da se uporedi sa čistom, zdravom i bujnom kosom koja odaje utisak da ste upravo izašli iz frizerskog salona. Ovaj efekat moguće je postići i kod kuće – upotrebom viklera. Adekvatnom tehnikom, pomoću njih kosa može dobiti izgled savršeno isfernirne uz znatno manje truda i vremena.

Postoje različiti tipovi viklera, a rezultat koji ćete postići zavisi pre svega od njihovih dimenzija. Ukoliko želite sitne i suzbijene lokne, trebalo bi da koristite manje viklere. S druge strane, širokim i velikim viklerima mogu se postići blagi talasi i raskošne, velike lokne. Takođe, samolepljivi vikleri pravi su izbor za tanku kosu. Pored klasičnih tipova, postoje i roller clips vikleri koji se mogu zakačiti samo na prednje pramenove, odnosno do samog korena kose. Da biste dobili najbolje rezultate preporučuje se da ih, za koji god tip se opredelite, ostavite na kosi bar pola sata do sat vremena. A za to vreme, možete postepeno da završite svoju mejkap rutinu.

Kako koristiti viklere?

Za postizanje maksimalnog volumena neophodno je da kosu blago ili u potpunosti prosušite fenom. Pre toga, u procesu pranja neophodno je da koristite adekvatan šampon, hidratantnu masku, kao i proizvod za zaštitu od toplote. Nakon što ste se opredelili za tip viklera, raspodelite kosu u zavisnosti od toga kakve lokne želite da postignete. Što su delovi kose veći, lokne će biti veće i opuštenije. Pre postavljanja viklera, svaki pramen pređite peglom za kosu, a vrhove blago uvijte naizmenično ka spoljašnjosti i unutrašnjosti. Viklere stavite samo s unutrašnje strane, od vrhova ka korenu kose. Na kraju, zakačite ih šnalom. Postupak ponovite kroz celu kosu.

U zavisnosti od toga koliko dugo ćete ih držati na kosi, rezultati će se razlikovati. Ipak, ključ je u poznavanju pravilne upotrebe kako bi se uz minimalno truda postigli najbolji mogući rezultati.

