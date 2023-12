Postoji 10 potpuno legitimnih razloga da ga ostavite, a da se i ne osvrnete

Ponekad, koliko god želite da budete u vezi, to jednostavno neće uspeti. Iako može biti bolno u ovom trenutku, u tome nema ništa loše.

Ako vaš momak pokaže da nije spreman za posvećenu vezu, verovatno bi trebalo da razmislite o tome da nastavite dalje. Samo zapamtite, postoji mnogo drugih izbora za romansu za vas.

Dakle, ako želite posvećenu vezu, zašto je ne biste imali sa sjajnim momkom umesto sa onim koji će vas srušiti?

Evo 10 potpuno legitimnih razloga zašto morate da ostavite muškarca:

1. On ne upravlja svojom mentalnom bolešću

Nema razloga, naravno, zašto oni sa mentalnim poremećajima ne mogu imati smislene, zdrave odnose. Možda pati od PTSP-a, ili bipolarnog poremećaja, ili OKP, ili nečeg drugog. Ali imati poremećaj i upravljati njime su dve veoma različite stvari. Ako ste sa nekim ko ne preduzima pozitivne, spoljašnje korake da kontroliše negativne efekte poremećaja, to može biti prilično grub odnos za vas.

2. Ne vodi računa o svojoj higijeni.

Ako mu je lična higijena problematična (ne pere zube i ne vodi računa o zadahu, ili možda danima i danima ne tušira ​​se na brzinu, ovo bi trebalo da bude crvena zastavica. Naravno, ovo je nešto što može da promeni — ali ako nije voljan da se pobrine za ovaj najosnovniji zadatak, možda je vreme da razgovaramo sa njim o njegovom mentalnom zdravlju. Loša higijena je često znak dubljih problema. Ako nije voljan da pogleda dublje, možda biste sada želeli da okončate stvari.

3. Nedostaju mu nagon, motivacija ili bilo kakve ambicije

Da li zna kuda ide u životu, ili luta kroz život? Verovatno ćete se osećati mnogo bolje u vezi sa svojom vezom ako ste sa nekim ko ima ideju o tome kuda ide u životu i šta želi da radi.

4. Ima stvarno nisko samopoštovanje

Ako mu je uvek žao samog sebe i ne može da priča o mnogo čemu drugom, vi ste sa tipom koji najverovatnije ima veoma nisko samopoštovanje. Iako u tome nema sramote, i postoje načini da se reši problem. Nisko samopoštovanje vašeg partnera može biti veliki teret za vas u vezi. Ili ga naterajte da počne da se bavi svojim problemom ili nastavite dalje.

5. Od vas očekuje da se pridržavate standardnih rodnih uloga

Momak koji je opsednut društvenim stereotipima i rodnim ulogama može učiniti vezu veoma neprijatnom za vas. Ovo je rano upozorenje da će verovatno pokušati da kontroliše vaše ponašanje. To takođe može značiti da je nesiguran u to ko je kao osoba. Uverite se da znate šta želite i šta vam je potrebno pre nego što se posvetite ovoj vrsti veze!

6. Uhvaćen je u spiralu negativnosti

Naravno, to se dešava i najboljima od nas, stvari ne idu onako kako smo planirali, i mi smo uznemireni i pomalo sumorni. Međutim, neko ko ima stalno negativan stav o svemu, onaj ko je uvek fokusiran na svoje probleme (velike ili male), a ne na rešenja tih problema, može biti onaj koji vas obara.

7. Nije strastven ni u čemu

Ima hobije, ili ima dobar posao, ili povremeno čita knjige. Ali on nije strastven ni za šta. Ništa ne pali njegovu vatru i tera ga da ustane i kaže: „Uradiću ovo bez obzira na sve!“ Ništa mu ne osvetljava oči. Čovek bez strasti verovatno pati od depresije ili drugih briga. Kao i lična higijena, ovo može biti znak dubljih pitanja o kojima je potrebno razgovarati. Ako odbije da se bavi temom, to nije problem koji možete rešiti.

8. Ima jaka osećanja (dobra ili loša) prema svojoj bivšoj

Bilo da ima jako pozitivna ili izrazito negativna osećanja prema bivšem - to je loš znak. To znači da nije u potpunosti krenuo dalje, tako da ovo stavlja više prtljaga na vaša ramena.

9. Ne može da saoseća sa vama

On ne pokušava da vas razume na dubokom nivou – ne pokušava da „dobije“ vašu perspektivu i vašu tačku gledišta. Umesto toga, sve je u vezi sa njim i on ne saoseća sa vama ... nikada. A to znači da se verovatno neće izviniti ni za šta što uradi (osim ako svoje izvinjenje ne koristi kao oblik manipulacije). Da li zaista želite da živite na ovaj način? Verovatno ne.

10. On se ne slaže sa vašim mišljenjem o tome da li želite decu ili ne

Ili on njih želi, a ti ne, ili ti njih želiš, a on neće. Šta god da je, ova veza verovatno neće uspeti jer oboje želite nešto potpuno drugačije - i to je nešto ZAISTA važno za vas oboje. Pod pretpostavkom da će se neko od vas predomisliti na putu je veliki rizik koji bi verovatno trebalo da izbegavate.

Odnosi su teški, a prtljag koji nosimo sa sobom u vezu je veliki deo borbe. Možemo pronaći načine da se suočimo sa borbom i rešimo probleme koji su pred nama, ali na kraju dana, ako osoba sa kojom pokušavate da izgradite ljubav nije spremna da se bavi samostalnim radom ili radom u vezi, onda on verovatno nije pravi za vas, piše YourTango.