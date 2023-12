Najduža staza za sankanje na svetu - Zimske radosti ovde su 'na steroidima' (VIDEO)

Kada pomislimo na sankanje, prva asocijacija je obično nespretan dečji spust uz smeh i neka blaga, pitoma i kratka strmina puna malih zimskih entuzijasta... Ipak, tu su i sankaške staze za 'odrasle', a jedna od oni su definitivno svetski rekorder koji se nalazi u Švajcarskoj.

Naime, u toj zemlji, u lokalnom regionu Jungfrau, nalazi se najduže sanjkalište na svetu, poznata kao "Big Pintenfritz".

STAZA JE DUŽINE 15 KILOMETARA I POČINJE NA VISINI OD 2600 METARA

Veliki Pintenfric je avantura za sebe. Staza je duga čak 15,04 kilometra. Prema turističkim sajtovima regiona, njegova težina je „umerena“, a ceo „izlet“, odnosno uspon i spuštanje, traje oko tri i po sata. Naime, da biste iskusili jednu od najdužih staza za sankanje na svetu, prvo ćete morati da se popnete na visinsku razliku od 417 metara. Naime, staza počinje sa vrha planine Faulhorn, počinje na nadmorskoj visini od oko 2600 metara, a završava se u fotogeničnom alpskom selu Grindelvald. Prilikom spuštanja sankaši svoju nadmorsku visinu smanje za čak 1437 metara.

DA BI SE DOŠLO DO POČETKA STAZE, POTREBNO JE PESTI SE DVA I PO SATA

Međutim, da biste došli do početka staze, kao što smo ranije nagovestili, moraćete malo da se pomučite. Naime, dolazak do početka staze podrazumeva oko dva i po sata pešačenja od Firsta do vrha Faulhorna. Kada ste tamo, preporučuje se odlazak u planinski hotel Faulhorn, izgrađen davne 1830. godine. Doduše, zimi je zatvoren, ali je najduže sankalište na svetu dobilo ime po hotelskom bivšem upravniku. Tokom uspona, takođe ćete uživati u divnim pogledima na severnu stranu Veterhorna i prelepi Šrekhorn, najseverniji alpski vrh viši od 4000 metara. Tu je i čuveni Ajger.

BIVŠI UPRAVNIK HOTELA SANKAMA SE, NAKON OSLA, SPUŠTAO U GRAD

Ovo rekordno sankalište nazvano je po bivšem menadžeru planinskog hotela Faulhorn Fricu Borenu, koji je dobio nadimak „Pintenfric“. Pored toga što je od 1888. do 1926. bio na čelu Berghotela Faulhorn, upravljao je i „Pinteom“, odnosno hotelom Bellevue u Grindelvaldu. U njegovo vreme hotel Faulhorn je bio otvoren i zimi.

I sam je navodno voleo da se posle posla spušta do Grindelvalda i tamo prenoći. Svakog jutra vraćao se na planinu, ali se ne zna kako je uspeo jer se tih dana moralo pešačiti do Firsta (danas se tamo vozi žičarom). U svakom slučaju, bio je posebna vrlo živopisna ličnost, poznata po svom humoru, ali i gostoprimstvu. Navodno, zbog njega su ljudi hrlili u taj prelepi kraj.

SNEG JE NAJBOLJI RANO JUTRU, A PREPORUČUJE SE UPOTREBA KACIGE I NAOČARA

Do Firsta, koji se nalazi na nadmorskoj visini od 2166 metara i predstavlja polaznu tačku za uspon na vrh Faulhorn i početak staza, može se doći žičarom iz Grindelvalda. To putovanje traje 25 minuta. Nakon toga, moraćete da uzmete sanke u ruke i hodate još 2,5 sata. Na startu se savetuje što ranije ujutru, jer su tada uslovi na stazi, ali i sneg, najbolji. jer se tokom dana sneg otapa.

Postoji još nekoliko saveta koji će vam omogućiti da izvučete maksimum iz najduže staze za sankanje na svetu. Upućeni savetuju da nosite naočare koje će vas zaštititi od snega i vetra, ali i šlem koji će zaštititi glavu u slučaju nezgode. Naime, većina incidenata tokom sankanja nastaje zbog sudara sa drugim sankašima, a ne, kako bi se u prvi mah moglo pomisliti, sletanjem sa staze. Naravno, postoje i neka od osnovnih pravila sankanja – prilagodite brzinu i stil sankanja svojim mogućnostima i budite pažljivi prema drugima.

REGIJA JUNGFRAU JE RAJ ZA LJUBITELJE AKTIVNOSTI NA OTVORENOM

Najduže sanjkalište na svetu nalazi se u regionu Jungfrau, jednoj od najpoželjnijih evropskih destinacija na otvorenom, poznatoj po prelepoj prirodi i nizu mogućnosti za aktivan odmor. Zimske radosti ovde su „na steroidima“ – skijališta oko Grindelvalda, Vengena, Mirena i Hasliberga nude 260 kilometara staza, kao i 100 kilometara obeleženih zimskih planinarskih staza. I, naravno, veliki broj sankaških staza. Leti se broj kilometara obeleženih pešačkih staza povećava na čak 500 kilometara. Oblast je uvrštena na Uneskovu listu svetske baštine, piše putnikofer.hr.