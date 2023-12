DELIM SVOG MUŽA SA NAJBOLJOM DRUGARICOM I NJENIM SUPRUGOM Upućuju im okrutne komentare, a oni poručuju: Nikad nismo bili SREĆNIJI

Najbolji prijatelji inače sve dele, ali da li biste bili voljni da podelite svog partnera s njima? Pa, jedan je par odlučio učiniti upravo to te se čak i preselio kod svojih takozvanih 'najboljih prijatelja' nakon što su se dodatno zbližili. Neobična veza započela je kada je Kejti upoznala Roba Oza, kreatora sadržaja za odrasle, a njihova povezanost bila je trenutna, prenosi The Sun.

Hiljadama kilometara od njene porodice u Velikoj Britaniji, par je započeo burnu romansu u Australiji i verio se nakon samo šest nedelja veze. Uprkos zabrinutosti Kejtine porodice, sada je bračni par čak pozvao svoje najbolje prijatelje u svoju spavaću sobu - i svoju vezu.

'Kada smo upoznali Vila i Di, veza je tekla od samog početka', rekla je Kejti, 'Bio je to naš prvi svingerski par s kojim smo eksperimentisali'. Grupa prijatelja koja sada učestvuje u poligamnoj vezi, zajedno snimaju i sadržaje za odrasle. Vil i ja spavamo s odvojeno s Kejti, odvojeno s Robom, spavamo zajedno, dolazili su nam i drugi ljudi', priznala je Di, 'Lako je i prijatno, to su nam najbolji prijatelji'.

Nije iznenađujuće da je njihov neobičan odnos dobio intenzivnu reakciju kako na društvenim mrežama, tako i van njih. Bivša učiteljica, Kejti, čak se našalila da je četvorka nekima skrenula pažnju dok su se bavili svojim svakodnevnim životom. 'Ljude zbunjuje kad smo napolju', nasmejala se, prisećajući se kako su drugi reagovali, 'Ljubili bismo se i onda bismo se zamenili...i ljudi će biti u šoku'.

Iako im ljudi možda ništa ne govore u lice, grupu redovno prate na društvenim mrežama - posebno na Jutjubu. Okrutni komentari uključuju tvrdnje da će grupa uništiti njihovu vezu te da ugrožavaju svoje zdravlje. Drugi su jasniji, a jedan korisnik piše: 'Ovo je tako odvratno i uznemirujuće!'. Uprkos tome, četvorka se čini sretnijom nego ikada u svojoj vezi i čak izlaze s drugim ljudima - uz dopuštenje svog partnera.

Kejti se čak prisetila kako njen partner pronalazi njene potencijalne udvarače, rekavši: 'Rob je mogao da primeti da mi se sviđa neki tip pa smo svi zajedno otišli kući, a on se rukovao s njim i rekao 'Idi, zabavi se s mojom ženom'. On je pravi muškarac'.

Iako bi mnogi muškarci mogli biti ljubomorni i nesigurni, čini se da Robu odgovara njihova dinamika, čak je rekao filmskim rediteljima da njegova žena može ići 'opustiti se i večerati koliko god redovno želi'. Vil i Di takođe su primili dodatne ljude u svoj krevet i planiraju to učiniti na dan svog venčanja! Rob je dodao: 'Samo se nastavljam zabavljati, znam šta me čini sretnim i to je ono što biram raditi svaki dan'.

