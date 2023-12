Kad zimska depresija pokuca na vrata… Kako vratiti radost?

Tokom zime, kada ima manje sunca i ljudi generalno više vremena provode u zatvorenom, česte pojave su depresija i melanholija.

Šta je zimska depresija?

Verovatno sada proveravate svoje dosadašnje znanje i informacije o tome šta je melanholija, a šta je depresija, i u čemu je razlika između ove dve pojave? Melanholija predstavlja stanje praćeno kombinacijom osećanja tuge, potištenosti, bezvoljnosti, osećaja bezvrednosti, hroničnog umora i praznine.Depresija predstavlja poremećaj raspoloženja koji odlikuje prisustvo velike količine tuge („maligne“ tuge), osećaj usamljenosti, gubitka nade, vere u sebe i svoje sposobnosti, uz prisutan osećaj krivice. Obično se ovaj splet simptoma pojača tokom hladnijih dana, pa ima i svoje ime- zimska depresija. Zimska depresija predstavlja stanje koje karakteriše više izražen umor, pasivnost, letargija i lošije raspoloženje u odnosu na letnje mesece, i upravo zato se zimska depresija smatra sezonskim afektivnim poremećajem. Takođe, kao jedan od glavnih uzroka pojave zimske depresije navodi se manjak svetlosti koja uzrokuje hormonske promene. Kada epifiza (endokrina žlezda) prepoznaje mrak, ona oslobađa melatonin, hormon koji ima uspavljujuće dejstvo.Ukoliko prepoznajete ove znake i kod sebe, ne brinite- čak 10-20% svetske populacije pati od ovog poremećaja, a veliki broj ljudi oseća manjak energije i volje tokom zimskih meseci.

Depresija- nastanak i simptomi

Prema načinu nastanaka, depresija može biti primarno biološki (genetski) predisponirana, takozvana endogena depresija, i ona koja je uslovljena spoljašnjim uticajima, kao što su razni traumatični događaji, prolongirani stres, a to su vrste egzogene, odnosno reaktivne depresije. Na pitanje koliko traje depresija nema tačnog odgovora, jer to zavisi od težine simptoma, vremena prepoznavanja istih i javljanja stručnjaku- psihologu, psihijatru, psihoterapeutu, odnosno početku lečenja depresije što je ranije moguće, jer tada dolazi do najboljih rezultata izlečenja.Dakle, koji su to prvi simptomi depresije, odnosno glavni znaci ovog iscrpljujućeg poremećaja?Kod depresije se javljaju sledeće grupe simptoma: emocionalni simptomi (stanje konstantne tuge, stanje obamrlosti, osećaj gubitka radosti, bezosećajnosti, osećaj krivice), somatski simptomi (promene u apetitu- manjak istog ili povećana želja za slatkišima, variranje u telesnoj težini, neuredan san, nesanica- kada se javljaju i nedostatak melatonina simptomi, hipersomnija, glavobolja, bol u leđima, pojačana osetljivost i pms simptomi- česti depresija simptomi kod žena, stezanje u grudima, iscrpljenost), kognitivni simptomi (smanjena koncentracija, povećana razdražljivost, usmerenost na sebe, praznina u mišljenju) i motivacioni simptomi (izbegavanje socijalne aktivacije, neodlučnost, opšta usporenost, opšti pad vitalnosti i energetskog tonusa).

Zimska depresija se može ublažiti na sledeće načine:

Ipak, ne brinite. Za početak, zimska depresija se može ublažiti jednostavnim aktivnostima i proleće dočekati spremni za akciju. Najpre je potrebno da provodite vreme napolju, kad god i koliko god možete. I ne zaboravite da u skandinavskim zemljama (gde ima jako malo svetlosti zimi) važi pravilo da nema lošeg vremena, samo loše odeće. Toplo se obucite i videćete kako svež vazduh i malo dnevne svetlosti mogu da vas razbude i povećaju nivo energije.Zatim, tu istu svetlost i vazduh pustite u svoj dom. Redovno provetravajte, pobrinite se da imate što više jakih lampi u kući a možete koristiti i mirisne sveće ili difuzere za esencijalna ulja, kako bi vas miris osvežio i pozitivno uticao na vaše mentalno stanje. Naime, poznato je da citrusni mirisi odlično utiču na raspoloženje.Još jedan mali trik u zimskim danima je- ne nosite naočare za sunce. Kada skrivate svoje oči od sunca, epifiza više oslobađa uspavljujući melatonin. Sunčeva energija oduvek je bila najbolji lek za loše misli, pa je iskoristite na najbolji mogući način.Naravno ishrana uvek igra važnu ulogu, a rizik od sezonskog afektivnog poremećaja povećava se ukoliko vam nedostaje bilo koja važna supstanca u organizmu. Uredite svoje navike u ishrani i pripremajte uravnoteženu i raznoliku hranu – dosta voća i povrća, čajeva, svežih sokova, grickajte mahunaste plodove i semenke.

Bivits Activa Vitamin B complex- tajna dobrog raspoloženja!

Pored svega toga, vaše tajno oružje u borbi za dobro raspoloženje u dugim i tamnim zimskim danima su suplementi. Kako je sunce najmoćniji izvor vitamina D, zimi ga nadoknadite kroz suplemente, jer je ovaj vitamin zaslužan za dobro raspoloženje i olakšava borbu protiv stresa. Naša preporuka je svakako BiVitis ACTIVA.

BiVitis ACTIVA Vitamin B complex posebna je formulacija koja objedinjuje vitamine B grupe, omogućava nadoknadu celog kompleksa u jednoj tableti, i sadrži aktivni oblik folne kiseline, koji obezbedjuje visoku raspoloživost u organizmu. BiVits ACTIVA Vitamin B12 je formula koja u jednoj tableti obezbeđuje 1000 µg vitamina B12, a namenjena je za prevenciju razvoja deficita, ali i tretman već postojećeg nedostatka vitamina B12. Dodatno, formula je posebno pogodna za vegane, vegetarijance i osobe koje ishranom ne mogu da unesu adekvatne količine vitamina B12.

Dakle, B kao borac protiv zimske depresije. Jer, osmeh i radost nemaju cenu!

Autor: Pink.rs