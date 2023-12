Šta se KRIJE iz buđenja tokom noći i kako to da sprečite? Doktorka otkrila medote koje vam mogu pomoći da mirno spavate

Poznata doktorka otkila zbog čega se ljudi najčešće bude u toku noći i imaju problem sa nesanicom.

Svako ko se ikada probudio usred noći, a potom uzalud pokušavao da ponovo zaspi, zna koliko ovo može da bude isrcpljujuće stanje.

Mnogi uopšte ne uspeju u naumu da ponovo utonu u san, već ostaju budni do jutra. Prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti više od 17 odsto odraslih ima problema sa spavanjem gotovo svakog dana.

Doktorka Bajkan Luo, stručnjak za spavanje iz San Francsika i izvršna direktorka kompanije LumosTech koja proizvodi pametnu masku za spavanje, otkrila je šta se krije iza noćnog buđenja i kako to da sprečite.

Neki od uobičajenih razloga za poremećaj sna jesu stres i anksiznost, nelagodnost ili bol i promene u okolini poput buke ili kretanja. Takođe, preniske ili previsoke temperature mogu da dovedu do isprekidanog sna. I poremećaji spavanja kao što su sindrom nemirnih nogu ili hrkanje mogu biti uzroci buđenja.

Šta da radite kada se probudite?

Kada se probudite usred noći, najbolje je da ostanete u krevetu, pokušate da se opustite i vidite možete li opet da zaspite, kaže dr Luo.

Ona predlaže da isprobate neke popularne tehnike kao što je progresivna relakasacija, vežbe disanje, "belu buku" ili druge metode koje vam pomažu da se opustite.

- Ako ni posle 10 do 15 minuta ne uspevate da zaspite, vreme je da ustanete iz kreveta - savetuje dr Luo.

- Pokušajte da odete na tiho i udobno mesto u kući, kao što je kauč i da započnete neku tihu aktivnost sa malom mentalnom stimulacijom kao što je čitanje knjige, a potom se vratite u krevet - dodaje ona.

Greške koje treba izbegavati

Iako najveći broj upravo to radi, ne bi trebalo da posegnete za telefonom ili da pogledate na sat ako vam se san naglo prekine u toku noći, savetuje dr Luo.

- Proveravanje vremena nakon buđenja usred noći jedna je od najčešćih grešaka, a ona nam odmaže. Povećava stres i otežava nam da ponovo zaspimo. Ako proverite vreme na telefonu, sadržaj telefona bi mogao bude isuviše stimulativan, što će vas dodatno sprečiti da se opustite i zaspite - kaže ona.

Šta treba da znate o svom unutrašnjem satu?

Buđenje usred noći može biti i rezultat toga što unutrašnji sat vašeg tela nije u skladu sa vašim rasporedom spavanja.

- Naš san je pod uticajem dva ključna faktora - rano uveče je to povećanje pritiska u snu, potreba našeg tela za odmorom, što nam pomaže da zaspimo. Kasnije tokom noći, naš unutrašnji sat, poznat kao cirkadijalna signalizacija, igra ključnu ulogu u održavanju sna. U idealnom scenariju, ova dva faktora funkcionišu zajedno da biste dobro spavali. Ali ako pritisak u snu nestane pre nego što se cirkadijalni signal u potpunosti aktivira, to bi moglo da dovede do noćnog buđenja - objašnjava ova doktorka.

Ako niste sigurni zašto se često budite tokom noći, možete se potruditi da podesite svoj unutrašnji sat kako biste proverili da li će to rešiti ili smanjiti isprekidani san. Neki načini da prilagodite svoj cirkadijalni ritam uključuje buđenje svakog dana u isto vreme, promenu vremene obroka, uzimanje suplemenata melatonina, vežbanje u različito doba dana i konzumiranje umerenih količina kofeina u jutarnjim časovima.

