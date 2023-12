5 grešaka koje vlasnici mačaka često prave

Nijedan vlasnik kućnog ljubimca nije savršen i sasvim je normalno da se tu i tamo napravi greška. Mnogi smatraju da je vlasnicima mačaka mnogo lakše, s obzirom na to da su one mnogo nezavisnije od pasa. Ali mnogi od njih, uglavnom nesvesno, prave greške koje mogu ozbiljno oštetiti odnos sa mačkom.

Sertifikovani psiholog ponašanja mačaka, Saba Sajed, iznenadila je mnoge opisujući pet najčešćih grešaka koje vlasnici mačaka prave.

1. Nasilno češljanje ili podizanje mačke

„Uzastopno podizanje ili negovanje vaše mačke protiv njene volje neizbežno će dovesti do toga da vaša mačka razvije negativne asocijacije sa vama i četkom za negu.“

2. Svakodnevno kupanje mačke

Sajed navodi da mačke skoro nikada ne treba kupati ili čistiti stražnjice – one to rade same.

3. Nepružanje mogućnosti lova

Mačke su predatori i važno je dozvoliti im da ispune svoj lovački instinkt, čak i ako žive u zatvorenom prostoru. Ako vaša mačka ne izlazi napolje, kupite joj igračke koje će je zaokupiti, savetuje ekspertkinja.

4. Odgovarajući na svako mjaukanje

Ako svaki put reagujete, ohrabrićete svoju mačku da stalno traži pažnju i preterano mjauče kada ne dobije onoliko koliko misli da bi trebalo.

5. Glasno oslovljavanje/plašenje mačke

„Mačke su veoma osetljive na zvukove. Tako da će dominiranje njima ili glasno pričanje povećati njihovu anksioznost“, kaže Sajed.

