Pogledajte ovaj prst na ženinoj levoj ruci, otkriva da li je žena sklona preljubi, tvrdi naučnica

Žene sa dugačkim kažiprstom na levoj ruci i kraćim domalim prstom sklonije su preljubi, tako barem tvrde autori studije sa Univerziteta Oxford.

Kažu da su takve žene bile izložene većem nivou ženskih polnih hormona estrogena dok su bile u majčinom stomaku pa ih sada krasi više tipičnih ženskih karakteristika.

Suprotno tome, izloženost većem nivou testosterona, muških polnih hormona, u materici rezultuje dužim domalim prstom i kraćim kažiprstom. Na primer, muškarci s takvim karakteristikama su muževniji i bolji su sportisti.

Istraživanje na ženama provela je Eiluned Pearce sa Oxforda. Ispitivala je dužinu prstiju kod 274 volonterke, a potom je testirala njihovu DNK. Uz to je napravila i psihološke testove o kvalitetu njihovih odnosa.

Žene koje su bile izložene većoj koncentraciji estrogena u materici su impulsivnije i svoje ljubavne odnose su više ocenjivale nezadovoljavajućim.

Naučnica kaže da je to otkriće intrigantno jer se verovalo suprotno – da su ‘više feminizirane’ žene manje impulsivne i više zadovoljne svojim romantičnim odnosima.

Navela je i da su takve žene privlačnije muškarcima upravo jer su vrlo ženstvene, a ako se to spoji s potencijalnim nezadovoljstvom u trenutnoj vezi, put do preljube postaje vrlo izvestan. Naučnici to, kako kaže, nazivaju ‘impulsivnim sparivanjem s muškarcima koji nisu njihov suprug ili partner’, prenosi Daily Mail.

