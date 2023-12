3 stvari koje muče muškarce tokom sek*a, a jedna stvar koju žene rade najviše ih nervira

Seks može biti stresna tema za svakoga, ali kada je reč o muškarcima, tema seksa obično se fokusira na tri glavne oblasti zabrinutosti. Nedavna studija anketirala je više od 3000 muškaraca i ove teme su se iznova pojavljivale. Dakle, ovo su najčešće stvari koje muče muškarce u krevetu, piše Your Tango.

1. Ako on uvek mora da inicira seks

Ovo je definitivno bila jedna od najčešćih tema u svim odgovorima. Većina muškaraca je sasvim sigurna da su oni ti koji započinju seks sa svojim partnerkama. U stvari, mnogi muškarci su čak spomenuli da bi više voleli da budu inicijatori većinu vremena. Ali stotine muškaraca pričalo je o tome kako bi voleli da njihova partnerka započne seks (bar povremeno).

Odgovori su se kretali od „Ne bih imao ništa protiv da je ona ona sa većim seksualnim nagonom i osećam da ne mogu da pratim nju…“ do „U idealnom svetu ona bi inicirala seks možda jednom ili dva puta mesečno, samo zato što sam bez ikakve sumnje znao da je ona isto toliko privučena idejom seksa sa mnom kao i ja sa njom.” Najčešći trend u ovim povratnim informacijama više je naginjao ka „Voleo bih da ponekad započne seks sa mnom“.

Za većinu muškaraca manje je bilo više. Jednom nedeljno ili nekoliko puta mesečno izgledalo je idealno. Što se tiče takta koji ulazi u seksualnu inicijaciju koju ovi muškarci žele? Teško da je to uticalo na nečiji odgovor. I, ako ništa drugo, nedostatak tradicionalnog takta ili suptilnosti bio je poželjan. „Mogla je bukvalno niotkuda da me uhvati za međunožje dok perem suđe i to bi mi bilo dovoljno. Ne treba mi suptilnost.” „Moja idealna seksualna fantazija (za koju mislim da nije toliko nategnuta s obzirom na to koliko je naš odnos trenutno dobar) je da dolazim kući, a ona je već u donjem vešu… čekajući da je odvedem u krevet. Mnogi muškarci su rekli da njihove partnerke ne moraju da budu pametne, stidljive, slatke ili suptilne kada je u pitanju seksualna inicijacija… oni samo žele da se to desi. Dakle, mislite da bi vaš partner mogao uživati u ovome… možete ga prvo pitati da li bi uživao ili jednostavno isprobajte. Rezultati bi vas mogli iznenaditi.

2. Briga da li će trajati dovoljno dugo i da li ćete zadovoljiti vašeg partnera

Ovo je verovatno jedna od stvari za koje ste mislili da bi se mogli naći na ovoj listi kada ste prvi put pročitali naslov. Kliše, ali istina… muškarci su veoma zabrinuti za svoje penise i seksualni učinak kada je u pitanju seks. Najčešće podele ovih odgovora bile su zabrinutosti oko 1) Da li je moj penis dovoljno dug/dovoljno veliki?, 2) Da li trajem dovoljno dugo?, i pitanje koje na kraju postavljaju u sve tri ove podtačke, 3) Da li moj partner uživa i oseća li se da li ste vi veoma zadovoljni mojim učinkom?

Evo nekoliko citata nekih muškaraca koji pate od ovih problema. „Mislim da me pornografija zaista zezala od malih nogu. Gledajući ove muškarce sa naizgled pastuvskom izdržljivošću i ogromnim penisima, osećao sam se neprikladno na toliko nivoa. Odlagao sam da spavam sa ženama koliko god mogu u novim vezama jer brinem da nisam dorastao tome.” „Kada izdržim manje od deset minuta tokom prodornog seksa, osećam duboki osećaj stida. Čak i ako mi kaže da je veoma srećna i da znam da je doživela orgazam, i dalje se osećam kao da sam zabrljao. Posle mi je teško da je pogledam u oči jer sam se toliko mučila“. „Znam da sam sebi izazivam veliku anksioznost, ali kada se ne osećam kao da sam postigao svoj objektivni cilj kakav bi seks trebalo da bude (tj. 45+ minuta i moja devojka doživi orgazme najmanje 5 puta) onda se osećam kao neuspeh. Znam koliko je ovaj modus operandi perfekcionistički i pogrešan… ali tako funkcioniše moj um.“

Ono za čim su muškarci izrazili želju (kada su ove teme u pitanju) jeste da žele da ih partnerka ubedi da voli njihov penis, da je njihov seksualni učinak više nego adekvatan (ako je to tačno), a ako ne, izrazili su da oni bi želeli da njihova partnerka češće govori o tome šta želi od njih u seksualnom smislu. Nebitno je da li je ta povratna informacija od njihovog partnera bila u realnom vremenu (trenutno, tokom seksa) ili nakon činjenice/izvan spavaće sobe. Oni su samo želeli da budu najbolji mogući ljubavnici za svog partnera.

3. Kada partnerka ne misli da je seksi

Muškarci zaista žele da se njihove partnerke lično uvere koliko su zaista privlačne, jer je onda i njima privlačno. „Kažem svojoj ženi da mislim da je ona najlepše ljudsko biće na planeti…ona mi ne veruje. U braku smo više od dvadeset godina, nemam toliki seksualni nagon, a opet dobijem erekciju svaki put kada je vidim kako se vraća s posla. Voleo bih da postoji način da je ubedim ili da je nateram da oseti koliko mi je privlačna. I nije samo fizički. To je njena energija. Ona samo osvetljava moje telo na tako dubokom nivou“, prenosi Večernji.

Autor: