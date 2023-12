Promuklost: Šta kada glas zaškripi?

Muči vas hrapav, napet i grub glas i to stanje traje li traje?

Ne sećate kada ste poslednji put zvučali kao vi- sveže i zvonko i to vas jako muči. Ukoliko patite od dugotrajne promuklosti, znajte da niste usamljeni jer, jako puno ljudi pati od različitih simptoma u vokalnim naborima larinksa.

Kako funkcioniše naš glas?

Zvuk našeg glasa nastaje vibracijom vokalnih nabora- to su dve trake glatkog mišićnog tkiva koje se nalaze jedna naspram druge u larinksu. Larinks se nalazi između osnove jezika i vrha dušnika, koji je prolaz do pluća.Kada ne govorimo, glasnice su otvorene tako da možemo da dišemo. Međutim, kada poželite da progovorite, mozak orkestrira niz “događaja”. Naše glasnice se spajaju dok vazduh iz pluća prolazi kroz njih, čineći ih da vibriraju. Vibracije proizvode zvučne talase koji putuju kroz grlo, nos i usta, i oni deluju kao rezonantne šupljine za modulaciju zvuka. Kvalitet našeg glasa- visina, jačina i ton- određen je veličinom i oblikom vokalnih nabora i rezonantnih šupljina. Zbog toga glasovi ljudi zvuče tako različito.Individualne varijacije u našim glasovima su rezultat toga koliko napetosti stavljamo na naše glasne nabore. Na primer, opuštanje glasnih nabora čini glas dubljim; njihovo zatezanje čini glas višim.Međutim, kod osoba koje pate od određenih stanja, glas postaje grub, dubok i bez uobičajene zvonkosti. To stanje se naziva promuklost i ima različite uzroke.

Šta je promuklost?

Promuklost ili disfonija je stanje u kojem vaš glas zvuči hrapavo, napeto ili zadihano. Promuklost, abnormalna promena u vašem glasu, uobičajeno je stanje koje se često javlja u kombinaciji sa suvim ili “ogrebanim” grlom. Jačina zvuka (koliko glasno ili tiho govorite) može biti različita, kao i visina (koliko visoko ili tiho zvuči vaš glas). Postoji mnogo uzroka promuklosti, ali, na sreću, većina nije ozbiljna i ima tendenciju da nestane nakon kratkog vremena.Ipak, ukoliko imate upornu promuklost koja traje duže od 10 dana, potražite pomoć lekara kako biste sprečili dodatne komplikacije.

Šta uzrokuju promuklost i kako se ona leči?

U zavisnosti od vaših simptoma i opšteg zdravlja, lekar može da vas pošalje kod otolaringologa (lekara specijalizovanog za bolesti ušiju, nosa i grla). Otorinolaringolog će obično koristiti endoskop (fleksibilnu, osvetljenu cev dizajniranu za gledanje larinksa) da bi dobio bolji pogled na glasne nabore. U nekim slučajevima, lekar može preporučiti posebne testove za procenu nepravilnosti glasa ili vokalnog protoka vazduha.

Promuklost može imati nekoliko mogućih uzroka:

Laringitis

Ovo je jedan od najčešćih uzroka promuklosti. Uglavnom se javlja zbog privremenog otoka glasnih nabora, usled prehlade, infekcije gornjih disajnih puteva ili alergija i lečenje je u skladu sa uzrokom. Ako je to zbog prehlade ili infekcije gornjih disajnih puteva, lekar će preporučiti odmor, dosta tečnosti i lekove protiv bolova koji se izdaju bez recepta. Alergije se mogu tretirati na sličan način, uz dodatak lekova za alergije koji se takođe izdaju bez recepta.

Zloupotreba ili preterana upotreba glasa

Glasno pevanje, navijanje na sportskim događajima, razgovor u bučnim ambijentima, predugo pričanje bez odmora glasa ili govor previsokim ili preniskim glasom mogu izazvati privremenu promuklost. Odmaranje, smanjenje upotrebe glasa i pijenje puno vode trebalo bi da pomognu u ublažavanju promuklosti usled ovog uzroka.Ljudi čiji posao zavisi od njihovog glasa- kao što su nastavnici, pevači ili javni govornici- ponekad razviju promuklost koja ne nestaje. U takvim slučajevima lekar može preporučiti pregled govornog patologa radi glasovne terapije. U glasovnoj terapiji, dobićete vokalne vežbe i savete za izbegavanje promuklosti promenom načina na koji koristite svoj glas.

Gastroezofagealni refluks

Refluks koji se nekad naziva i žgaravica ili gorušica- može izazvati promuklost kada se želudačna kiselina diže u grlo i iritira tkiva. Obično se ovakva promuklost pogoršava ujutru i poboljšava se tokom dana. Kod nekih ljudi, želudačna kiselina se diže sve do grla i larinksa i iritira glasne nabore. Ovo se zove laringofaringealni refluks i može se desiti tokom dana ili noći. Neki ljudi neće imati žgaravicu sa ovim simptomima, ali se mogu osećati kao da stalno moraju da kašlju da bi pročistili grlo i tada dolazi do promuklosti, uglavnom zbog preteranog trenja. Ovaj uzrok se uglavnom uspešno leči jednostavnim modifikacijama u ishrani i lekovima koji smanjuju želudačnu kiselinu.

Vokalni čvorovi, polipi i ciste

Glasni čvorovi, polipi i ciste su benigne izrasline unutar ili duž vokalnih nabora. Ponekad se nazivaju „pevačkim čvorovima“ jer su čest problem među profesionalnim pevačima. Nastaju u parovima na suprotnim stranama glasnica kao rezultat prevelikog pritiska ili trenja. Glasni polip se obično javlja samo na jednoj strani glasnog nabora. Vokalna cista je tvrda masa tkiva koja se nalazi u membranskoj vrećici unutar glasnog nabora. Najčešći tretmani za nodule, polipe i ciste su mirovanje glasa, glasovna terapija i operacija uklanjanja tkiva.

Krvarenje vokalnih nabora

Krvarenje vokalnih nabora nastaje kada krvni sud na površini glasnice pukne i tkiva se napune krvlju. Ako iznenada izgubite glas tokom naporne upotrebe vokala (kao što je vikanje), možda ćete imati krvarenje u glasnom naboru. Ponekad će krvarenje glasnica izazvati brzo razvijanje promuklosti tokom kratkog vremena i uticati samo na vaše pevanje, ali ne i na glas koji govorite. Krvarenje glasnica mora se odmah lečiti potpunim mirovanjem glasa i odlaskom kod lekara.Od ostalih uzroka promuklosti navešćemo i paralizu vokalnih nabora koja se javlja kada se jedan ili oba vokalna nabora ne otvaraju ili zatvaraju pravilno. Može biti uzrokovano povredom glave, vrata ili grudnog koša; a takođe i ljudi sa određenim neurološkim stanjima kao što su multipla skleroza ili Parkinsonova bolest ili koji su pretrpeli moždani udar mogu doživeti paralizu glasnica.Pored toga, promuklost je ponekad simptom Parkinsonove bolesti ili moždanog udara. Spazmodična disfonija je retka neurološka bolest koja uzrokuje promuklost i može uticati na disanje. Lečenje u ovim slučajevima zavisi od vrste bolesti ili poremećaja.

Naravno, postoji još uzroka promuklosti, kao kada je uzrokovana virusnom infekcijom u gornjim disajnim putevima. Drugi uobičajeni faktori koji mogu izazvati ili pogoršati stanje uključuju:

• pušenje duvana

• konzumiranje kofeinskih i alkoholnih pića

• udisanje toksičnih supstanci

• prekomerno kašljanje

• muška adolescencija (kada se glas produbi)

• loše funkcionisanje štitne žlezde

• aneurizme torakalne aorte (otok dela aorte, najveće arterije od srca)

• stanja nerava ili mišića koja slabe funkciju govorne kutije

Promuklost i korona virus

U poslednjih par meseci navikli smo da se promuklost pominje u kontekstu koronavirusa. Zašto je to tako? Utvrđeno je da promukao glas može biti rani simptom COVID-19 koji se pojavljuje u prvoj nedelji bolesti i postepeno se intezivira. Za neke pacijente koji su pozitivni na koronavirus, promukli glas dolazi i odlazi.

Promuklost kod dece

Postoje mnogi faktori koji mogu dovesti do toga da glas vašeg deteta postane grub, hrapav ili šaputav. Prehlada ili infekcija sinusa, vikanje ili preglasni razgovori, izloženost dimu ili udisanje suvog vazduha mogu uzrokovati promukli glas. Vaše dete takođe može imati problema sa glasom zbog zagađenja i alergija. Kao i kod odraslih, ponekad se kiselina iz želuca može vratiti u grlo – što se naziva refluks kiseline – i promeniti glas vašeg deteta. U nekim slučajevima, problem sa govornim aparatom ili larinksom, uzrokuje promuklost.Dobra vest je da kod dec, odmor i kućna nega mogu biti sve što je potrebno vašem detetu da prevaziđe problema sa promuklošću.U proseku, promukli glas će trajati dva do tri dana, ali može trajati duže kod odraslih (do šest ili sedam dana u poređenju sa četiri dana za decu). U svakom slučaju, sve do deset dana nije razlog za brigu. Produžena promuklost jeste nešto čime bi trebalo da se ozbiljnije pozabavite.

