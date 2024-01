Naučna istraživanja pokazala da su dva broja ključna i odlučuju da li ćete se razvesti

Uvek je nezahvalno izdvajati samo jedan ili dva “glavna” uzroka za neuspeh braka, a često ljudi za razvod krive godine, odnosno da su se venčali premladi ili suviše stari.

Međutim, da li je baš tako – procenite sami na osnovu svog iskustva. Što se nauke tiče, postoji nekoliko zanimljivih istraživanja.

Iako to kada ste se venčali ne određuje nužno vašu sreću, istraživanja sugeršu da bi vaše godine na venčanju mogle da prouzrokuju probleme tokom braka. U studiji iz 2013. godine, psiholog Šelbi Skot i njen tim su odlučili da ispitaju glavne razloge razvoda.

Podaci su prikupljeni od 52 ispitanika koji su bili deo Programa prevencije i poboljšanja odnosa (PREP), koji je pomogao verenicima da poboljšaju svoje komunikacijske veštine.

Svi učesnici ovog istraživanja su bili razvedeni između jedne i 14 godina pre učestvovanja u studiji. Svaki pojedinac obavio je telefonski intervju od pola sata u kom je detaljno objasnio šta je dovelo do kraja njegovog braka. Anketirani su dobili popis uobičajnih problema tokom veze na koje je trebalo da odgovore da li su ih imali ili ne.

Rezultati su pokazali da je skoro pola ispitanika potvrdilo da je razvodu definitivno doprinela činjenica da su premladi stupili u brak – njih čak 45 odsto.

Oni koji su odgovorili da prerani ulazak u brak dovodi do razvoda, su u proseku imali 23,3 godine kada su se venčali. Objasnili su i kako je to uticalo na njihov brak. Naveli su da su samo kratko poznavali ljude s kojima su se venčali, a deo njih smatra da bi nakon dužeg perioda upoznavanja mogli da donesu racionalniju odluku o tome da li da se venčaju ili ne.

Ispitanici koji su ušli u brak, u proseku sa 29,2 godina su izjavili da godine nisu imale veze s njihovim razvodom.

Sa druge strane, imamo sasvim drugačije zaključke istraživanja iz 2015. godine kojim je rukovodio profesor Nikolas Volfinger sa Univerziteta Juta.

On je koristio statističke podatke o porodici, zdravlju i plodnosti iz Nacionalnog istraživanja rasta porodice (NSFG) u razdoblju od 2006. do 2010. i od 2011. do 2013. godine. U oba ova istraživanja učestvovalo je više od 10.000 ispitanika.

Prema rezultatima, postoje neke prednosti kod sklapanja braka u mlađim godinama. Volfinger je otkrio da je kod ljudi koji su ušli u brak tokom dvadesetih godina života, rizik od razvoda, u stvari, manji.

Takođe je zaključio da ako uđete u brak pre svoje 32. godine, svaka godina pre toga predstavlja veliku razliku.

Analiza podataka pokazuje da ljudi koji su ušli u brak sa 32 ili manje godina, za svaku godinu pre, rizik od razvoda smanjuje za 11 odsto – tvrdi Volfinger.