Promocija brenda „Love Istria“ za medije

Slovenačka Istra se u okviru brenda „Love Istria“, Beogradu predstavila kao atraktivna destinacija za zdrava iskustva i regija vrhunske gastronomske ponude.

Prvog dana februara u restoranu Twenty Two, na desetom spratu beogradskog hotela Metropol Palace održana je konferencija za novinare na kojoj je promovisan brend „Love Istria“. Događaju je prisustvovao veliki broj predstavnika srpskih medija. Prezentaciji je prethodio vodeći turistički događaj u regionu, TU Sun&Sea Workshop, na kome je četrdeset destinacija predstavilo letnju sezonu, kompanijama i turističkim agencijama.

Love Istria je brend pod kojim se promovišu četiri istarske destinacije: Portorož-Piran, Izola, Kopar i Ankaran. Slovenačka Istra se nalazi u jugozapadnom delu Slovenije, uz Jadransko more. Udaljena je samo jedan sat vožnje od aerodroma Ljubljana, jedan sat od aerodroma u Trstu i dva sata vožnje od aerodroma u Veneciji. U Slovenačkoj Istri, gradovi i znamenitosti predstavljaju jedinstvenu staru arhitekturu i priče vezane za pomorsku, ribarsku i tradiciju proizvodnje soli. Iako su gradovi blizu, svaki od njih čuva svoj šarm, nudeći poseban doživljaj!

Prisutne medije, učesnike Workshopa i druge goste je najpre ispred brenda „Love Istria“ pozdravila Polona Žigo, PR menadžer Turističke zajednice Portorož i naglasila da i pored toga što Slovenija obuhvata samo 46,6 kilometara Jadranske obale, ova raznolika obala i brdovito i zeleno priobalje predstavljaju regiju gde posetioci mogu imati uzbudljivija iskustva nego bilo gde drugde. Njena primorska mesta povezana sa lokacijama u istarskom zaleđu naročito tokom leta, nude nezaboravne znamenitosti i istinski lepotu Mediterana. „Imamo gradove uz more i imamo takođe predivni zeleni krajolik. Naši produkti su sunce, more i so, ali i gastronomija i nadam se da nas mnogi vole baš zbog toga“, izjavila je je Polona Žigo.

Novinarima se zatim obratio Marko Jelić, menadžer prodaje u hotelima Kempinski Portorož i Adriatic Savurdia i rekao da o Slovenačkoj Istri može da se ispriča bezbroj priča, ali da će on pokušati da ukratko predstavi njene prirodne i kulturne znamenitosti, gastronomsko blago i druga izuzetna obeležja ovih lokaliteta. Marko je na kraju pozvao prisutne da posete ove istarske gradove i informišu se o njihovoj dugoj istoriji, ali i da dožive njihovu sadašnjost i raznovrsnost, naglasivši da i zaleđe tih gradova sa izvrsnim lokalnim vinima, ali i maslinama i čuvenim istarskim tartufima, može da se pohvali zaista jedinstvenom ponudom.



Autor: