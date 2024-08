Drastičan izazov: Žena imala odnose 1.095 dana zaredom i evo šta je zaključila

Nakon što je rodila treće dete, Britani Gibons je odlučila da drastično promeni neke stvari i već tri godine, baš svaki dan vodi ljubav s mužem.

– Ubrzo nakon trećeg porođaja izlazila sam iz kade i pogledala se u ogledalo. Pomislila sam: “Šta moja mama radi u kupatilu?”. Od tog trenutka nisam želela da budem gola. Gasila sam svetla tokom vođenja ljubavi, odećom sam prekrivala stomak i grudi, i čekala da suprug izađe iz sobe kako bih se presvukla – počinje Britani svoju ispovest.

– Godine su prolazile, a to što ne želim da pokažem golo telo je počelo da me zabrinjava. Pitala sam se da li se moj muž seća kako izgledam gola. Tada mi je palo na pamet da imamo odnose svako veče, i tako 365 dana. Na tu ideju sam došla nakon razgovora s prijateljicom koja je to isto radila, baš svake noći – navodi ona.

– U početku mi je ideja o vođenju ljubavi svake noći zvučala odbojno, ali i pomalo intrigantno jer bi me to nateralo da gledam svoje golo telo svakog dana. Mislila sam: “Prekrivač će se u nekom trenutku pomeriti, a svetla će ostati upaljena”. Iako, želela sam samo da se izvalim na krevet, grickam nešto i gledam televiziju – priznaje Britani.

– Prolazili su meseci i ja sam počela da se tome radujem. Vodili smo ljubav i kada sam imala menstruaciju. To je postalo više od seksa, probudila su se neka osećanja. Postali smo romantičniji, više smo se dodirivali i svako jutro smo se strastveno ljubili pre odlaska na posao. Veza nam je postala čvršća i bolja – kaže Gibons.

– Ponovo sam uživala u vođenju ljubavi, uživala sam u svom telu i napokon sam prestala da krijem svoje fizičke nedostatke. Prihvatila sam da izgledam tako kako izgledam. Po prvi put mi je bilo važnije da seks bude dobar nego da mi stomak izgleda ravnije – priča Britani i dodaje:

– Nakon godinu dana prestala sam da nosim odeću kada to nije potrebno, i opušteno sam odlazila u kupatilo gola. Veza sa mojim suprugom i mojim telom se neverovatno promenila. Sada, nakon tri godine, i dalje vodimo ljubav baš svake noći.

– Iz svega ovoga smo oboje naučili koliko je vođenje ljubavi važno da bi bili srećni u braku. Naučila sam da budem bolja supruga, bolja majka i sigurnija sam u sebe, osećam se dobro u svojoj koži.

I za kraj – nikada se nije radilo o tome da me neko želi, već o tome a li ja želim samu sebe. I trebalo mi je samo godinu dana intimnih odnosa da bi to shvatila – zaključila je Britani Gibons.

Autor: Dubravka Bošković