Šokiraće vas istina: Psiholozi otkrivaju pravi razlog zašto žene pristaju na 'prijateljski' seks

Iako prijatelji sa povlasticama nisu tako nov koncept, nekad je teško dokučiti prave razloge za prepuštanje ovakvom odnosu.

Nema večere, nema bioskopa, nema romantike. Jasno je zbog čega ste se sreli.

Ako uživate u slobodnom statusu, neobavezan seks s dragim prijateljem za kojeg nikad niste poželeli da vam postane partner može doneti zabavne trenutke.

A u jednoj stvari je caka - koliko dobro poznajete i osluškujete sebe, toliko dobrog može doneti usputni seks.

Ipak, psiholozi upozoravaju da ovo baš nije odnos iz kog će obe strane garantovano izaći neoštećene.

Prva zabluda je uveravati se da ste samo u avanturističkom raspoloženju, a zapravo žudite za bliskošću i podrškom. Tada, nakon usputnog seksa (koliko god dobar bio), sledi otupljenost jer nedostaje emocionalne povezanosti, napominju psiholozi. Mudro je izbegavati lečenje slomljenog srca seksom s nekim trećim.

Emocije su tada toliko uzburkane da se osećaj tuge može samo produbiti, savetuju psihijatri. Iako usputne avanture s nekim ko vam je blizak imaju svoje čari, zapitajte se zašto stojite u mestu. Održavanje veze koja to zapravo nije može podsvesno zatvoriti vrata novim prilikama. Svaki odnos bi trebalo da oslikava čoveka i njegove emocije, a nakon što se postigne takva iskrenost – sledi ogromno zadovoljstvo.

Ako niste emocionalno ravnopravni, sledi tuga

Jedna od zamki neobaveznog seksa s prijateljem je to što on stvarno može da počne da vam se sviđa. Tada se “odnos snaga” menja jer više niste emocionalno ravnopravni, a vi rizikujete povređena osećanja ako on i dalje misli da je sve po starom.

Zbog prijatelja za seks prestaje potraga

Iako može biti praktično imati zgodnog prijatelja koji vam je uvek na raspolaganju, činjenica da vam je seks tako lako dostupan može vas učiniti lenjim za nove potrage. Važno je da zbog prijatelja s povlasticama ne zapostavite izlaske s drugima.

Čisto fizičkim odnosom se navikavate da negirate emocije

Imajući čisto fizički odnos s nekim, mozak se nauči da diže “zid” i negira emocije, upozoravaju psiholozi. To je odbrambeni mehanizam kojim se štitite od povređenosti. Problem nastaje kad upoznate nekog novog kome se ne možete otvoriti, prenose mediji.

Autor: Jovana Nerić