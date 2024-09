Jelena Đoković nosi čitavo bogatstvo na ruci: Sat od 47.000 evra i sa više od 30 dijamanata ostavlja bez daha

Supruga najboljeg tenisera Novaka Đokovića, Jelena Đoković, jednom ptilikom je privukla pažnju svojim izvanrednim izborom sata - "Audemars Piguet Royal Oak Offshore".

Ovaj ženski model iz Offshore serije karakteriše gumeni beli kaiš i bele detalje, uključujući hrono-pušere, krunicu, i okvir bezela ukrašen sa 32 dijamanta.

Njegova cena od 47.000 evra stavlja ga među luksuznije satove na tržištu, čime dodatno ističe prestiž i sofisticiranost svog vlasnika.

Na Instagram stranici "Sat na ruci" ističu da je Novak Đoković bio zaštitno lice brenda "Audemars Piguet", što dodatno povezuje ovu luksuznu spravicu sa sportskom elitom.

Podsetimo, Jelena i Novak su se upoznali 2005. godine putem zajedničkih prijatelja, dok Nole još nije bio planetarno popularan.

Teniser ju je prvi put predstavio javnosti na turniru u Amersfortu u julu 2006. godine. Često je obilazila Monte Karlo, u kojem danas porodica Đoković živi.

- Mi smo baš bili klinci kada smo se prvi put sreli. Bili smo na teniskom turniru u jednom klubu na Banovom brdu. Dugo sam trenirala tenis, do svoje 15. godine, pa smo imali zajedničko društvo. On je rešavao neke ukrštene reči, a ja sam bila pored njega, pa me je pitao da mu pomognem i tako smo zajedno počeli da rešavamo, ali posle toga smo se sretali povremeno i uvek lepo družili, ali bez ikakvih naznaka da ćemo se ikada zabavljati. Počeli smo da se zabavljamo tek posle tri godine – rekla je Jelena svojevremeno, a Novak je otkrio da je bio zaljubljen do ušiju u nju tokom srednjoškolskih dana.

- Ona se sada preziva Đoković, jer je postala moja supruga. Videli smo se prvi put na jednom od lokalnih turnira u Beogradu…. Ona je bila moja devojka pre nego što smo se uzeli. Pre toga je bila moj prijatelj. A pre toga je bila devojka na koju sam odlepio u srednjoj školi – ispričao je on svojevremeno.

Kako je slavni teniser otkrio američkim medijima, prosidba u prvom trenutku nije krenula kako treba.

- Otišli smo na vožnju balonom. Iznajmio sam još jedan balon, koji je trebalo da se digne u trenutku kada bismo mi prolazili i otpustio bi znak na kojem bi pisalo: „Hoćeš li da se udaš za mene?“. Problem je nastao kada se balon zapalio, doduše ne tako jako. Jelena je počela da paniči. „O, Bože. Imamo rupu u balonu“, vikala je, dok sam pokušavao da izvadim situaciju. Okrenuo sam se ka vozaču i rekao: „Molim te, pomozi. Propustiću priliku - pričao je Nole, a onda se Jelena ubacila:

- Onda sam videla drugi balon na kojem se pojavila, kako sam tada mislila, reklama. Pomislila sam da li je on lud, šta će ova reklama u to doba, a onda sam tek pročitala šta piše. Okrenula sam se, a on je već klečao s prstenom - piše Grand.

Autor: Jovana Nerić