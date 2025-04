Veliku grešku pravimo kada punimo telefon: Stručnjaci upozorili na 'pravilo 100 odsto' koje uništava bateriju

Mnogi od nas imaju naviku da mobilne telefone pune preko noći, kako bi sutradan započeli dan sa punom baterijom i mogli bezbrižno da koriste telefon i sve njegove funkcije. Međutim, iako to zvuči praktično, ova navika nije najbolja za „životni vek“ baterije, naročito ne na duge staze.

Stručnjaci za mobilne telefone složni su po ovom pitanju: konstantno punjenje baterije do 100 odsto kapaciteta i držanje telefona na punjaču i nakon što se on napuni ubrzava starenje akumulatora i skraćuje njegov životni vek, upozoravaju stručnjaci.

Ukoliko redovno punimo telefon do kraja (odnosno do 100 procenata kapaciteta), baterija će propasti za 10 do 15 posto brže u odnosu na to kada bismo ga punili do, recimo, 90 posto. Nije dramatična razlika, ali na duže staze je itekako primetna.

Srećom, moderne baterije su prilično izdržljive, pa će u većini slučajeva telefon pre zastariti tehnološki (u smislu opcija koje nudi i performansi) ili će mu se polomiti ekran, nego što će baterija da propadne toliko da je telefon nemoguće koristiti, prenosi Hafington Post.

Ako je pred vama naporan dan, ako putujete ili vam je potrebna potpuna autonomija, nema ništa loše u tome da napunite bateriju do 100 odsto. Ali ako ste ceo dan kod kuće, mnogo je bolje napuniti ga do najviše 80, 90 procenata.

Još jedna stvar koju bi trebalo izbegavati jeste redovno pražnjenje baterije do kraja i dovođenje ga do stadijuma u kome se on sam ugasi. Ovakvo pražnjenje i često dopunjavanje baterije „sa nule“ slabi njen kapacitet i skraćuje joj životni vek.

U nekom idealnom slučaju telefon bi trebalo priključiti na punjač kada procenat baterije padne na otprilike 20 odsto, a isto tako gornju granicu držati na oko 80. To je opseg u kojem se ona najmanje troši i opterećuje, a mnogi telefoni nude opciju podešavanja te gornje granice.

Autor: Dalibor Stankov