Jedna potpuno nova era: 'Nikada više nećemo doživeti nešto slično'

Astrolog Helena Vuds predviđa da će 2025. godina biti najznačajnija godina ovog veka i da će svi koji su živi biti svedoci istorijskih događaja. Razlog tome je što će tri glavne spoljašnje planete, Pluton, Neptun i Uran, promeniti znakove.

Kada jedna od ovih planeta promeni znak, to donosi značajne promene u našim životima i na svetskoj sceni, često nas usmeravajući u novi pravac. Kada sve tri planete promene znakove skoro u isto vreme, to nagoveštava čitav novi svet.

Zašto je 2025. „najvažnija godina veka“

Prema rečima Helene Vuds, ono što čini 2025. posebnom jeste to što ćemo biti svedoci globalnih promena i transformacija.

„Ovo nije lično, ovo se tiče sveta u celini i vremena u kojima živimo“, rekla je Vuds.

Pluton ulazi u Vodoliju gde će ostati narednih 20 godina

Počnimo sa Plutonom, planetom povezanom sa globalnim promenama, koja može doneti velike promene i u našim životima ukoliko se nalazi u aspektu sa našim ličnim horoskopom. Pluton je trenutno u poslednjim danima svog prolaska kroz znak Jarca, perioda koji je obeležen pandemijom kovida, svetskom ekonomskom krizom i političkim nemirima.

Dana 19. novembra, Pluton ponovo ulazi u Vodoliju (već je neko vreme „zavirivao“ u ovaj znak) i tamo će ostati narednih 20 godina. Do kraja ovog tranzita svet će biti veoma drugačiji od onog koji poznajemo danas.

Dok Jarac predstavlja hijerarhiju, patrijarhat i krupni biznis, Vodolija simbolizuje narod, kolektiv i društvo u celini. Poslednji put kada je Pluton bio u Vodoliji, doživeli smo Industrijsku revoluciju i Prosvetiteljstvo. Očekuje se velika društvena promena, pogotovo u vezi sa razvojem veštačke inteligencije i tehnologije.

Neptun ulazi u znak Ovna između aprila i oktobra 2025. godine

Poslednji put kada je Neptun bio u Ovnu, to je bio period neposredno pre američkog građanskog rata. Neptun trenutno prolazi kroz Ribe, znak povezan sa duhovnošću, umetničkom kreativnošću, ali i dezinformacijama. Kada Neptun pređe u Ovna, možemo očekivati novi pristup mnogim stvarima, budući da Ovan simbolizuje akciju i inicijativu.

Ovan vlada prvim poljem, odnosno „ja“, i predstavlja novi početak. Ovaj prelazak može naglasiti ego i akciju, ali i dovesti do novog talasa hrabrosti i nezavisnosti. Ipak, energija Neptuna i Marsa, planeta koja vlada Ovnom, suprotstavljene su jedna drugoj, što može izazvati tenzije i neslaganja.

Uran napušta Bika i ulazi u Blizance od jula do novembra 2025.

Uran će, nakon 84 godine, preći u znak Blizanaca, koji vlada idejama i komunikacijom. Tokom poslednja tri puta kada je Uran bio u Blizancima, SAD su prošle kroz Američku revoluciju, Građanski rat i Drugi svetski rat.

Ove promene neće nužno biti negativne, jer će spoljašnje planete praviti i neke pozitivne aspekte. Uran će formirati sekstil sa Neptunom i trigon sa Plutonom, što bi moglo doneti korist čitavom svetu.

Astrolog Andre Barbault predvideo je Drugi svetski rat (kao i pandemiju kovida) decenijama unapred i zapisao da će konjunkcija u 2026. biti najpovoljnija konfiguracija veka, donoseći „sjajan novi početak za civilizaciju“, piše Your Tango, prenosi 24sedam.rs.

Autor: D.B.