Rođeni na ova 3 datuma nose TEŠKU KARMU – sreća im stalno izmiče

Sudbina se ne završava jednim životom. Neki ljudi dolaze na svet noseći nevidljivi teret – tešku karmu koja se manifestuje kroz konstantno izmicanje sreće. Bez obzira na trud, uspeh im je uvek izvan domašaja.

Uticaj zvezda i numerologije na ove datume stvorio je specifične izazove koji se moraju rešiti. Proverite da li je vaš datum među tri najteža datuma rođenja i saznajte zašto vam sreća stalno izmiče.

Rođeni 25. februara: Karma žrtve i patnje

Osobe rođene 25. februara (znak Ribe/broj 7) nose karmu prevelikog žrtvovanja iz prošlog života. Njihova teška karma je u tome što su predodređeni da preuzimaju tuđu bol.

Njihova sreća stalno izmiče jer nesvesno biraju partnere, prijatelje i poslove koji ih iscrpljuju. Iako imaju veliku duhovnu snagu, njihov život je obeležen konstantnom emotivnom patnjom i borbom da pronađu sopstveni identitet.

Da bi prekinuli krug, moraju naučiti da kažu „Ne“ i postave granice.

Rođeni 9. aprila: Karma agresije i egoizma

Za osobe rođene 9. aprila (znak Ovan/broj 9), karma je vezana za neobuzdanu ambiciju i ego iz prošlog života. Njihova teška karma je u neprekidnom konfliktu sa okolinom. Sreća im izmiče jer, iako lako dolaze do cilja, na putu sruše sve odnose.

Uspeh za njih uvek dolazi po previsokoj ceni – usamljenosti.

Moraju naučiti da kontrolišu svoj temperament i da na prvo mesto stave empatiju, a ne pobedu, kako bi pronašli trajan mir.

Rođeni 19. novembra: Karma izdaje i manipulacije

Osobe rođene 19. novembra (znak Škorpija/broj 1) nose karmu izdaje. U prošlom životu su možda nekome naneli veliku bol ili izigrali poverenje.

U ovom životu, njihova karma se manifestuje kroz konstantnu sumnju i nemogućnost ostvarivanja dubokog poverenja. Sreća u ljubavi i partnerstvu im stalno izmiče jer nesvesno odbijaju ljude koji im žele dobro, u strahu da će ponovo biti izigrani.

Ključ za razrešenje je puštanje kontrole i praštanje – prvo sebi, a onda drugima.

Autor: D.Bošković