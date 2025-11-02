Ne bacajte staru stolicu! Evo 5 trikova da zablista kao nova

Imate staru stolicu koja škripi, izgleda umorno i samo skuplja prašinu? Umesto da je bacite, postoji pet genijalnih načina da joj udahnete novi život – kod kuće, bez skupih materijala.

Većina nas ima bar jednu stolicu koja je izgubila sjaj. Umesto da je zamenite, evo kako da je pretvorite u komad koji izgleda kao iz salona:

1. Obnovite površinu brušenjem i farbanjem

Skinite stari sloj boje finim brusnim papirom (granulacija 120–180), obrišite prašinu, pa nanesite prajmer i dve tanke ruke akrilne boje. Mat tonovi sive, maslinaste ili boje peska daju moderan izgled, dok završni sloj bezbojnog laka štiti od habanja.

2. Presvucite tkaninu na sedištu ili naslonu

Zamenite staru presvlaku mikrofibrom, eko-kožom ili platnom. Ako ne želite da skidate postojeću navlaku, stavite novu preko i pričvrstite je heftalicom. Kombinujte boje za vizuelni efekat.

3. Samolepljive folije i boje u spreju za brze rezultate

Folije koje imitiraju drvo, mermer ili beton potpuno menjaju izgled. Za zakrivljene ivice koristite toplotni fen. Sprej boje su idealne za metalne i plastične delove – nanose se brzo, a efekat je iznenađujuće dobar.

4. Zamenite ručkice, nogice i točkiće

Sitni delovi čine razliku. Metalne ručkice, drvene nogice i gumeni točkići ne samo da izgledaju bolje, već i štite pod. Pojačajte spojeve lepljenjem i zavrtnjima.

5. Oživite drvo uljem ili voskom

Laneno ulje daje zlatnu nijansu, tungovo štiti od vlage, a vosak na pčelinjoj bazi daje svilenkast sjaj. Nanesite mekom krpom u pravcu godova, a višak obrišite nakon 20 minuta.

Niste za šmirglu i lak? Ne bacajte stolicu — čak i takva može nekome koristiti. Evo kako.

U Šapcu se pokreće akcija „Tvoje staro mesto vredi više“, koja starim stolicama daje novu svrhu. Građani mogu doneti svoje komade koji će – ako su funkcionalni – biti restaurirani u saradnji sa učenicima Škole primenjenih umetnosti.

Nakon obnove, stolice se doniraju Centru za socijalni rad, dok se oštećeni delovi pretvaraju u umetničke instalacije. Preostali materijal se reciklira.

Akciju pokreće lokalna firma Silla, poznata po proizvodnji stolica, fotelja i barskih stolica.

„Ljudi donose komade sa pričom – mi im vraćamo vrednost. Nije poenta samo u zameni starog za novo. Važno je da pokažemo da svaka stolica može imati drugu šansu – i estetsku i društvenu.“ kaže Veljko Šujić, vlasnik firme.

Zaključak

Stari nameštaj ima vrednost koja se ne meri samo u novcu. Komad koji ste nasledili, sami sastavili ili koristili godinama može izgledati potpuno novo ako mu posvetite malo pažnje i vremena. Uz brušenje, novu tkaninu, boje, ručkice ili prirodna ulja, svaki sto, komoda ili stolica može ponovo postati deo enterijera, ne uspomena.

Autor: Dalibor Stankov