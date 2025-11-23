Dok kuvate grašak zamenite samo jedan sastojak, dobiće specijalitet potpuno drugačijeg ukusa

Nutricionisti imaju potpuno novi predlog za kuvanje graška, dodavanje malo putera dobićete specijalitet potpuno drugog ukusa.

Smatra se da nema jednostavnijeg jela za kuvanje od graška. Međutim, u poslednje vreme pojavljuje se novi recept! Dok kuvate grašak dodajte malo putera u recept i dobijate specijalitet fantastičnog ukusa.

Mnoge domaćice smatraju da nema jednostavnijeg jela za kuvanje od graška. Otvorite kesu zamrznutog povrća, sipate u vodu koja ključa, ostavite da vri nekoliko minuta, pa ocedite i začinite?

Možda ste od onih koji ga pripremaju na starinski način. Prvo izdinstate malo crnog i belog luka, pa zatim šargarepu i na kraju dodate grašak kuvate sve do zaprške. Na kraju bogato zapržite i servirate.

Sada nutricionisti imaju potpuno novi predlog.

U toplom tiganju otopite malo putera, dodajte zamrznuti grašak i poklopite, pa na tihoj vatri ostavite da se polako dinsta u sopstvenoj tečnosti.

Puter je najvažniji sastojak u ovom receptu za grašak, jer mu daje poseban ukus, ali valja dodati i kašiku šećera, tako ćete dobiti pravi specijalitet. Desetak minuta kasnije možete dodati začine po želji. Posebno se dobro slažu beli luk i mirođija. Ovakvom pripremom graška čuvate hranljive materije koje biste inače izgubili brzim kuvanjem u ključaloj vodi.

Takođe, izbegavate i loše posledice uprženog luka i zaprške na stomak i ceo sistem za varenje. Ovako spremljen grašak možete servirati kao prilog uz meso ili poslužiti kao glavno jelo, uz dodatak prženih jaja, krompira i salate.

