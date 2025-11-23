JOŠ JEDNA BRUTALNA NOĆ NIKOLE JOKIĆA I NEOČEKIVAN PORAZ DENVERA! Srbin nastavio sa dominacijom, a Nagetsi izgubili u dramatičnoj završnici!

Košarkaši Denver Nagetsa pretrpeli su neočekivan poraz u utakmici protiv Sakramenta 128:123.

Nagetsi su vodili tokom celog dela utakmice, ali se u poslednjim minutima sve promenilo...

Srpski košarkaš Nikola Jokić je odigrao još jednu maestralnu utakmicu koju je završio sa čak 44 poena, 13 skokova i sedam asistencija.

Ipak, to nije bilo dovoljno da Denver dođe do trijumfa.

Jokić je u poslednjoj deonici, u koju je ušao sa 24 poena delovao nezaustavljivo. Ipak, Rasel Vestbruk je odigrao možda najbolju utakmicu u sezoni, ubacio je 15 poena u poslednjoj četvrtini i praktično izbrisao sav Jokićev impresivan učinak.

Autor: D.Bošković