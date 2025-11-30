Ugledni srpski doktor otkrio koja su to jela i pića prave „ubice za jetru“

gledni srpski doktor tvrdi da manjak vode pravi veliko opterećenje za jetru, ali i nepravilna ishrana koju svi praktikujemo

Dr. Dejan Čubrilo, ugledni srpski doktor, upozorava na rizike loše ishrane za jetru.

Mnogi ljudi znaju da loša ishrana veoma negativno utiče na celokupno zdravlje, ali možda nisu svesni koliko to može biti opasno za jetru.

On je objasnio da jetra, vitalni organ, obavlja mnoge ključne funkcije, uključujući detoksikaciju, metabolizam i skladištenje hranljivih materija. Prekomerno uzimanje nezdrave hrane može izazvati ozbiljne probleme sa jetrom, prenosi Najžena.

„Jetra je vitalni organ koji obavlja niz ključnih funkcija u našem telu, uključujući detoksikaciju, metabolizam i skladištenje hranljivih materija. Kada se preteramo sa nezdravom hranom, jetra se suočava sa izazovima koji mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema“, rekao je on.

Jedan od glavnih krivaca za opterećenje jetre su velike količine šećera i zasićenih masti, često prisutnih u brzoj hrani, gaziranim pićima i slatkišima. Ovo može dovesti do nakupljanja masti u jetri, uzrokujući masnu jetru ili čak oboljenje jetre.

Autor: D.Bošković