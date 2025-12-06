Vežbe za mozak: Ritual Vladete Jerotića koji vraća mentalnu oštrinu!

U vremenu kada se oslanjamo na telefone da pamte umesto nas, naš um polako gubi oštrinu. Zaboravljamo imena, datume, pa čak i reči u sred rečenice. Čuveni akademik Vladeta Jerotić znao je da je pamćenje poput mišića – ako ga ne koristimo, ono atrofira.
Njegova tajna vitalnosti nije bila u skupim tretmanima, već u disciplini duha i svakodnevnoj posvećenosti.
Ritual Vladete Jerotića Jerotić je svakog dana praktikovao učenje pesama napamet. Smatrao je da je to najbolja vežba za mozak jer aktivira centre za govor, ritam, emociju i memoriju istovremeno. Ovaj metod nije bio samo intelektualni napor, već duhovna hrana koja ga je održavala lucidnim i u desetoj deceniji života.
Kako da primeniš ovu vežbu?
Odaberi kratku pesmu ili strofu.
Ujutru je pročitaj uz kafu.
Tokom dana ponavljaj stihove u sebi.
Uveče pokušaj da je izrecituješ bez papira.
Nakon nekoliko dana preslišaj se i kreni na novu pesmu.
Zašto je važno?
Podstiče neuroplastičnost – sposobnost mozga da stvara nove veze.
Pomaže da se fokusiraš i zadržiš pažnju.
Održava identitet i mentalnu bistrinu.
Donosi osećaj zadovoljstva i samopouzdanja.
Jerotić je često isticao da zaboravljanje vodi ka gubljenju sebe, dok nas pamćenje lepih reči drži budnim i prisutnim u sadašnjem trenutku.
Savet: Ne moraš odmah učiti dugačke poeme. Dovoljno je desetak minuta dnevno da osetiš kako se „magla u glavi“ razilazi. Posle sedam dana primetićeš da ti reči brže dolaze, da si smireniji i da ti misli teku jasnije.
Autor: Dalibor Stankov