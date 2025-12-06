Vežbe za mozak: Ritual Vladete Jerotića koji vraća mentalnu oštrinu!

AKTUELNO

U vremenu kada se oslanjamo na telefone da pamte umesto nas, naš um polako gubi oštrinu. Zaboravljamo imena, datume, pa čak i reči u sred rečenice. Čuveni akademik Vladeta Jerotić znao je da je pamćenje poput mišića – ako ga ne koristimo, ono atrofira.

Njegova tajna vitalnosti nije bila u skupim tretmanima, već u disciplini duha i svakodnevnoj posvećenosti.

Ritual Vladete Jerotića Jerotić je svakog dana praktikovao učenje pesama napamet. Smatrao je da je to najbolja vežba za mozak jer aktivira centre za govor, ritam, emociju i memoriju istovremeno. Ovaj metod nije bio samo intelektualni napor, već duhovna hrana koja ga je održavala lucidnim i u desetoj deceniji života.

Kako da primeniš ovu vežbu?

Odaberi kratku pesmu ili strofu.

Ujutru je pročitaj uz kafu.

Tokom dana ponavljaj stihove u sebi.

Uveče pokušaj da je izrecituješ bez papira.

Nakon nekoliko dana preslišaj se i kreni na novu pesmu.

Zašto je važno?

Podstiče neuroplastičnost – sposobnost mozga da stvara nove veze.

Pomaže da se fokusiraš i zadržiš pažnju.

Održava identitet i mentalnu bistrinu.

Donosi osećaj zadovoljstva i samopouzdanja.

Jerotić je često isticao da zaboravljanje vodi ka gubljenju sebe, dok nas pamćenje lepih reči drži budnim i prisutnim u sadašnjem trenutku.

Savet: Ne moraš odmah učiti dugačke poeme. Dovoljno je desetak minuta dnevno da osetiš kako se „magla u glavi“ razilazi. Posle sedam dana primetićeš da ti reči brže dolaze, da si smireniji i da ti misli teku jasnije.

Autor: Dalibor Stankov

