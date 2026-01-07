LAJKOVI, POREĐENJE I NESIGURNOST: Kako mreže menjaju našu percepciju sebe

Psiholozi objašnjavaju kako Instagram i TikTok oblikuju sliku o sebi – i kako da postavite zdrave granice

Društvene mreže postale su deo svakodnevice – uz njih se informišemo, zabavljamo i povezujemo sa drugima. Ipak, sve češće se postavlja pitanje: Kako one utiču na način na koji vidimo sebe? Psiholozi upozoravaju da konstantno izlaganje „savršenim“ životima drugih može imati snažan uticaj na samopouzdanje i mentalno zdravlje.

Zašto se na društvenim mrežama stalno poredimo?

Ljudski mozak prirodno traži poređenje sa drugima, ali društvene mreže taj proces pojačavaju. Većina sadržaja koji vidimo pažljivo je odabrana i ulepšana – filtrirane fotografije, savršeni trenuci, uspeh bez prikazanog truda.

Psiholozi ističu da vremenom dolazi do:

- osećaja manje vrednosti- sumnje u sopstveni izgled, uspeh ili način života- pritiska da stalno budemo „bolji“ i „vidljiviji“

Kako društvene mreže utiču na samopouzdanje?

Stalno poređenje može stvoriti lažnu sliku realnosti. Kada tuđe highlight- e eupoređujemo sa sopstvenom svakodnevicom, često zaključujemo da nešto nije u redu sa nama – iako to nije tačno.

Dugoročno, to može dovesti do:

- nesigurnosti i pada samopouzdanja- anksioznosti- potrebe za spoljašnjom potvrdom kroz lajkove i komentare

Kako da postavite zdrave granice na društvenim mrežama?

1. Zapitajte se kako se osećate nakon skrolovanja Ako nakon gledanja određenog sadržaja osećate nelagodu, zavist ili nezadovoljstvo sobom – to je jasan znak da je vreme za promenu.

2. Očistite listu koju pratite Ne morate pratiti svakoga. Otkazivanje praćenja profila koji negativno utiču na vaše raspoloženje nije slabost, već briga o sebi.

3. Ograničite vreme provedeno online Postavljanje vremenskog limita pomaže da povratite kontrolu i smanjite nesvesno upoređivanje sa drugima.

4. Ne tražite potvrdu kroz lajkove Vaša vrednost ne meri se brojem pregleda ili reakcija. Psiholozi savetuju da objavljujete sadržaj zbog sebe, a ne zbog tuđih očekivanja.

5. Podsetite sebe da ono što vidite – nije cela istina Iza savršene fotografije često stoje nesigurnosti, loši dani i problemi koji nisu prikazani.

Društvene mreže nisu problem – način korišćenja jeste

Kada ih koristimo svesno, društvene mreže mogu biti izvor inspiracije, zabave i povezivanja. Ključ je u postavljanju granica i očuvanju realne slike o sebi.

Najvažnije je zapamtiti: vi niste manje vredni zato što vaš život ne izgleda kao nečiji tuđi feed. Vaša priča je jedinstvena – i ne mora da bude filtrirana da bi bila vredna.

Autor: S.Paunović