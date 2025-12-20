Da li ste probali ribu na manastirski način? Evo kako ostane sveža i narednog dana

Manastirske kuhinje na Balkanu vekovima su negovale principe zdrave ishrane, oslanjajući se na sezonske namirnice, prirodne začine i metode koje čuvaju hranljive vrednosti.

U takvom okruženju, riba je zauzimala posebno mesto, simbolizujući post, čistoću i duhovnu disciplinu. Recepti su zasnovani na ideji da se od nekoliko jednostavnih sastojaka može stvoriti bogat i ukusan obrok, koristeći osnovne namirnice poput luka, peršuna i maslinovog ulja.

Ono što ovaj način pripreme čini posebnim jeste izostanak teških začina i složenih tehnika. Sve se zasniva na laganom dinstanju i kuvanju na tihoj vatri, čime riba postaje nežna i lako svarljiva. Zbog toga, riba na manastirski način nije samo obrok, ona je deo kulturnog nasleđa, podsećanje na vreme kada se hrana pripremala sa strpljenjem i poštovanjem prema prirodi. Danas je ovaj recept savršen za sve koji žele da spoje tradiciju i zdravu ishranu, ali i za one koji žele da uživaju u jelu koje odiše autentičnim ukusom i mirisom domaće kuhinje.



Potrebno je:



3 parčeta oslića



glavica belog luka

suncokretovo ulje

svež peršun

suvi uzačini: origano, bosiljak, mirođija

maslinovo ulje





Suvi začini se izmešaju, pa se riba isečena na parčiće dobro premaže začinima i ostavi da odstoji u frižideru oko dva sata. Zatim se riba slaže u pleh obložen papirom za pečenje i preliva se uljem, po kašičicu na svako parče. Pleh se pokrije aluminijumskom folijom i peče oko 30 minuta na 200°C, nakon čega se folija skida i riba peče još oko 10 minuta.

U posebnoj činiji se pomešaju iseckan beli luk i peršun, maslinovo ulje i malo soli, a zatim se ova smesa prelije preko vrele ribe.



Ribu pokrijte folijom i ostavite da odstoji dok se potpuno ne ohladi, ili čak do sutradan – kako bi upila sve ukuse.

Autor: D.Bošković