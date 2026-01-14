Kako detetu olakšati povratak u školu nakon zimskog raspusta?

Prva nedelja povratka u školu nakon zimskih praznika često je kao "jet lag", samo sa rančevima. Raspored spavanja se okrene naglavačke, rutine se zaborave, a deca su još uvek u prazničnom modu – dok škola očekuje da su odmah "u formi".

Ako primećujete da su deca privrženija, da su im emocije jače nego inače ili da se opiru domaćim zadacima, niste jedini. Vaspitači i stručnjaci za dečji razvoj stalno ponavljaju isto: san, bliskost i ustaljene rutine najviše pomažu da se deca ponovo "uhvate" u školski ritam.

Uvedite večernju rutinu Rutina pre spavanja pomaže detetu da se prebaci sa praznika na školu. Neka rutina bude kratka i uvek ista: kupanje, pidžama, zubi, pa 10 minuta čitanja. Pomaže i mirna rečenica: "Imamo još 10 minuta da se smestimo, pa gasimo svetla." Neka svetla budu prigušena, a ekrane izbegavajte barem sat vremena pre spavanja.

Pomerite odlazak na spavanje, ali postepeno Ako su praznici produžili vreme odlaska na spavanje, vraćajte ga polako. Stručnjaci predlažu da se ide korak po korak: svako veče 15 minuta ranije dok ne dođete do vremena koje vam je potrebno za školu. U početku računajte na negodovanje, pa ih umirite: "Normalno je da ti je teško, telo se opet navikava na školski ritam. Možemo mi to."

Pripremite što više toga veče pre školska jutra pucaju od sitnih odluka i to umara. Nakon večere spakujte užinu/ručak, pripremite odeću, napunite uređaje i potpišite papire ako ih ima. Uključite i decu uz jednostavan spisak na frižideru. Na primer: "Brza provera ranca: flašica za vodu, mapa za zadatke, knjiga iz biblioteke."

Vratite jutarnju rutinu Napravite kratak spisak koji deca mogu da prate bez da im sto puta ponavljate: obuci se, doručak, zubi, cipele, ranac. Stavite ga u visinu očiju i umesto ponavljanja samo pokažite na sledeći korak. Da bi jutro išlo glatko, dajte im dve opcije: "Pahuljice ili jogurt?"

Podstaknite druženje sa prijateljima Nakon duže pauze deca se mogu osećati nesigurno pri povratku u razred. Pomozite im da pošalju poruku prijatelju, nacrtaju kratku čestitku "Vidimo se!" ili ponesu neku malu uspomenu sa praznika koju mogu da pokažu. Kod ostavljanja u školi uvedite isti ritual: zagrljaj, "poseban" stisak ruke i: "Vidimo se posle škole."

Prvo bliskost, a zatim obaveze deca lakše sarađuju kad se osećaju viđeno i sigurno. Pre zadataka ili kućnih poslova odvojite 10 minuta samo za njih, bez mobilnog telefona. Sedite pored njih, pitajte ih šta im je bilo najlepše na praznicima i priznajte osećanja: "Znam, super je spavati duže. Danas je teško rano ustati."

Koristite pristup "prvo-onda" za domaće zadatke Nakon odmora koncentracija je slabija. Podelite zadatke na manje komade i vežite ih uz nešto što sledi: "Prvo 10 minuta čitanja, onda užina" ili "Prvo jedna stranica matematike, onda pauza za Lego." Uključite tajmer i pohvalite završetak svakog dela – tako se ritam brže vraća.

Neka prva nedelja bude jednostavna Sačuvajte energiju za povratak u rutinu. Ako možete, smanjite vanškolske aktivnosti na nekoliko dana, pojednostavite večere i ciljajte na raniji odlazak u krevet. Ako dete "pukne", spustite očekivanja: "Večeras idemo na nešto toplo i ukusno i ranije u krevet. Klavir ćemo opet sutra."

Autor: Dalibor Stankov