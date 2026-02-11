Koliko brzo treba da odgovarate na poruke: Pravila pristojnosti u digitalnom dobu

Kako balansirati brzinu odgovora bez stresa.

U eri instant komunikacije, poruke stižu sa svih strana — Sms, WhatsApp, Viber, Instagram, Messenger, i čini se da svaka sekunda kašnjenja izaziva paniku. Ali koliko brzo je zapravo pristojno odgovoriti?

Psiholozi i stručnjaci za digitalnu komunikaciju ističu da nije neophodno odgovarati odmah, osim u hitnim situacijama. Standard pristojnosti obično se kreće između 1 i 24 sata, u zavisnosti od odnosa i konteksta. Brži odgovor pokazuje pažnju i dostupnost, dok sporiji može biti sasvim prihvatljiv, posebno ako ste zauzeti ili vam je potreban prostor da smislite odgovor.

Važno je razlikovati formalnu i neformalnu komunikaciju:

- Poslovne poruke: idealno u roku od radnog dana

- Prijatelji i porodica: nekoliko sati do dan

- Romantični kontakti: brzi odgovori su poželjni, ali ne zahtevaju paniku

Odlaganje odgovora nije nužno nepristojno. Naprotiv, pokazuje da imate granice i vrednujete sopstveni ritam. Sve dok osoba koja piše zna da će odgovor stići, nema razloga za stres. Digitalni bonton se menja — danas se više ceni iskrenost i kvalitet odgovora, nego brzina.

Postavite granice, budite jasni i odgovarajte kada možete sa pažnjom. Poruka koja stiže sa smislenim odgovorom vrednija je od instant odgovora koji je ispao površno ili bez promišljanja.

Nije problem ako ne odgovarate odmah. Pristojnost je u ravnoteži — u dostupnosti, pažnji i poštovanju, a ne u trci sa satom. Digitalno vreme ne mora da diktira vaš život.

Autor: S.Paunović